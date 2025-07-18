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ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

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Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

79% опрошенных ответили, что Путин работает на своем посту хорошо. 12% россиян скорее не доверяют президенту, а 10% затрудняются ответить. 8% опрошенных сказали, что Путин скорее плохо выполняет свою работу, а 13% выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

51% опрошенных россиян посчитал, что правительство работает скорее хорошо. Результат предыдущей недели – 52%. В конце июня 57% были довольны работой правительства. 26% россиян отрицательно оценивают работу кабмина.

Как показывают статистические данные ФОМа, доверие упало на 3%. За период с 4 мая по 29 июня процент положительных ответов был выше 80. Предыдущий опрос за 6 июля также показал 78% доверия. Оценка работы Путина стала ниже 80% также в начале июля.

«ФОМнибус» – репрезентативный еженедельный опрос населения в возрасте 18 лет и старше. Результаты получены за период 11–13 июля 2025 г. при помощи интервью по месту жительства респондента. Выборка составила 1500 респондентов. Опрошенные являются жителями 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, заявили в ФОМе.

По результатам опроса ВЦИОМа за период с 23 по 29 июня 78,5% респондентов выразили доверие президенту. Деятельность главы государства на посту президента одобряют 75,3% опрошенных, не одобряют – 14,8%.

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