ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

Как показывают статистические данные ФОМа, доверие упало на 3%. За период с 4 мая по 29 июня процент положительных ответов был выше 80. Предыдущий опрос за 6 июля также показал 78% доверия. Оценка работы Путина стала ниже 80% также в начале июля.