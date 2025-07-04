ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Владимиру Путину

ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Владимиру ПутинуАналогичное исследование ФОМа показало, что 83% жителей одобряют работу президента
Большинство россиян – 78,5% – доверяют президенту Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа за период с 23 по 29 июня. Деятельность главы государства на посту президента одобряют 75,3% опрошенных, не одобряют – 14,8%.
ВЦИОМ также сообщил, что работу правительства поддерживают 48,9% россиян, а 19,6% высказываются против. Доверие премьеру Михаилу Мишустину выразили 59,3% участников опроса, не доверяют – 20,4%.
На вопрос о партийных предпочтениях в случае выборов в ближайшее воскресенье 34,3% респондентов выбрали «Единую Россию», 11,2% – ЛДПР, 9,7% – КПРФ, 6,4% – «Новых людей», 3,5% – «Справедливую Россию – Патриоты – За правду». Около 10,6% респондентов поддержали непарламентские партии.
Опрос «ВЦИОМ-спутник» проводился методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних россиян. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. По данным аналитиков, погрешность не превышает 1% с вероятностью 95%.
Аналогичные данные представил и фонд «Общественное мнение»: согласно опросу с 27 по 29 июня, уровень доверия к Путину вырос до 82% (на 1 п. п. выше, чем неделей ранее). Эффективной работу президента считают 83% россиян.
При этом деятельность правительства положительно оценили 57% опрошенных (минус 1 п. п. за неделю), а уровень доверия к Мишустину составил 58% (минус 2 п. п.).
Рейтинг «Единой России», по данным ФОМ, снизился до 42% (минус 5 п. п.), КПРФ осталась на уровне 8%, ЛДПР усилила позиции до 11% (+2 п. п.), а «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» сохранили по 3%.
В предыдущих опросах, проведенных 20 июня, уровень доверия к президенту также был высоким: ВЦИОМ зафиксировал 79,9%, а ФОМ – 81%.