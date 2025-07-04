ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Владимиру Путину

Рейтинг «Единой России», по данным ФОМ, снизился до 42% (минус 5 п. п.), КПРФ осталась на уровне 8%, ЛДПР усилила позиции до 11% (+2 п. п.), а «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» сохранили по 3%.