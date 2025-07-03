Путин и Трамп провели почти часовой разговор об Украине и Ближнем Востоке

Обсуждалась и украинская проблематика. Трамп вновь поднял вопрос о прекращении боевых действий на Украине, а Путин подтвердил приверженность России политико-дипломатическому решению конфликта. Он проинформировал Трампа о ходе реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых в Стамбуле в рамках прямых контактов между Россией и Украиной. Как подчеркнул Ушаков, Путин ясно заявил, что Россия не отступится от своих целей, в первую очередь – от устранения первопричин конфликта, приведших к нынешней конфронтации.