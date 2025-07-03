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Путин и Трамп провели почти часовой разговор об Украине и Ближнем Востоке

Лидеры также обсудили сотрудничество в космосе и кино
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

3 июля состоялся почти часовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор начался с того, что Трамп проинформировал Путина об успешном прохождении в конгрессе США ключевого законопроекта администрации, касающегося реформ в налоговой, иммиграционной и эмиграционной сферах. Путин поздравил американского коллегу с достижением и с наступающим Днем независимости США.

Российский президент отметил, что Россия внесла вклад в становление американской государственности - как во времена войны за независимость, так и в годы гражданской войны, а также напомнил о союзничестве в обеих мировых войнах. Лидеры обсудили культурное сотрудничество: Путин рассказал о предложении российских бизнесменов обмениваться кинопродукцией, пропагандирующей традиционные ценности. Трамп поддержал эту идею.

Основная часть разговора была посвящена международной повестке. Особое внимание было уделено ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Российская сторона подчеркнула важность политико-дипломатического урегулирования всех конфликтов, и было условлено продолжить контакты на уровне внешнеполитических и оборонных ведомств.

В фокусе обсуждения оказалась и ситуация в Сирии – по словам Ушакова, диалог по этой теме также будет продолжен.

Обсуждалась и украинская проблематика. Трамп вновь поднял вопрос о прекращении боевых действий на Украине, а Путин подтвердил приверженность России политико-дипломатическому решению конфликта. Он проинформировал Трампа о ходе реализации гуманитарных договоренностей, достигнутых в Стамбуле в рамках прямых контактов между Россией и Украиной. Как подчеркнул Ушаков, Путин ясно заявил, что Россия не отступится от своих целей, в первую очередь – от устранения первопричин конфликта, приведших к нынешней конфронтации.

При этом тема прекращения поставок американского оружия Украине в ходе разговора не поднималась, отметил Ушаков.

Стороны также выразили заинтересованность в реализации ряда двусторонних экономических проектов – в энергетике и исследовании космоса.

На вопрос о том, кто первым завершил разговор, Ушаков пошутил, что трубку последними положили переводчики. Возможность личной встречи президентов на данном этапе не обсуждалась, но, по словам Ушакова, «эта идея висит в воздухе». Как добавил помощник президента, любой телефонный контакт между Путиным и Трампом может быть согласован в течение одного дня.

Предыдущий телефонный контакт между лидерами состоялся 14 июня по инициативе Москвы. Тогда стороны обсудили обострение ситуации между Израилем и Ираном. Путин предлагал свою посредническую роль для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

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