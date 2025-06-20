ВЦИОМ: Путину доверяют 79,9% опрошенных россиян

В исследовании также изучалась поддержка политических партий. При ответе на вопрос о предпочтении на выборах в Государственную думу, если бы те проходили в ближайшее время, первое место заняла партия «Единая Россия» с показателем 35,6% (+1,4 п. п.). ЛДПР набрала 11,6% (-0,1 п. п.), КПРФ – 9,4% (-0,4 п. п.), «Новые люди» – 6% (-0,6 п. п.), а «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4%.