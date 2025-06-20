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ВЦИОМ: Путину доверяют 79,9% опрошенных россиян

Аналогичное исследование ФОМ показало стабильный уровень доверия президенту на отметке 81%
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 79,9%, увеличившись за неделю на 0,7 п. п. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 9 по 15 июня 2025 г.

Показатель одобрения деятельности президента составил 77,3% (+1,2 п. п. за неделю). Работа премьер-министра Михаила Мишустина и правительства в целом получили положительные оценки от 52% (+0,1 п. п.) и 52,4% (+1,9 п. п.) опрошенных соответственно.

На вопрос о доверии политикам лидирует Путин с показателем 79,9%. За ним следуют Мишустин (61,8%, +1,1 п. п.). Третьим идет лидер КПРФ Геннадий Зюганов (33,7%, +1,3 п. п.), потом глава «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов (30,3%, +0,4 п. п.), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (23,5%, +0,6 п. п.) и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев (9,5%, +1,0 п. п.).

В исследовании также изучалась поддержка политических партий. При ответе на вопрос о предпочтении на выборах в Государственную думу, если бы те проходили в ближайшее время, первое место заняла партия «Единая Россия» с показателем 35,6% (+1,4 п. п.). ЛДПР набрала 11,6% (-0,1 п. п.), КПРФ – 9,4% (-0,4 п. п.), «Новые люди» – 6% (-0,6 п. п.), а «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4%.

Опрос проводился по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян методом случайной выборки мобильных номеров.

Аналогичное исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенное с 13 по 15 июня, показало стабильный уровень доверия Путину на отметке 81%. Положительно оценили его работу 82% респондентов, что совпадает с данными предыдущей недели. Деятельность правительства одобрили 57% опрошенных, а работа Мишустина получила поддержку 58% участников опроса.

Исследование ФОМ охватило 97 населенных пунктов в 51 регионе страны, в нем приняли участие 1500 респондентов.

В результатах опросов, опубликованных 6 июня, на прямой вопрос ВЦИОМ о доверии главе РФ положительно ответили 80% респондентов, а уровень доверия к Путину по ФОМ был 81%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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