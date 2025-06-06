ВЦИОМ: доверие к Путину сохраняется на уровне 80%

Вопрос аналитиков звучал так: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?». Респонденты называли политиков самостоятельно, без подсказок.