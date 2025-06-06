ВЦИОМ: доверие к Путину сохраняется на уровне 80%Аналогичный показатель приводит и Фонд общественного мнения
80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Показатель незначительно изменился за неделю на 0,2 п. п. Такие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного с 26 мая по 1 июня 2025 г.
«Уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п. п. и составляет 77,2%», – отметили социологи.
При этом работу правительства в целом поддерживают 52,8% респондентов (+0,2 п. п.), а премьер-министра Михаила Мишустина – 52,6% (+0,1 п. п.). Уровень личного доверия к премьеру снизился до 61% (–0,6 п. п.).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам лидирует Путин с показателем 38,3% (+1,8 п. п. за май). На втором месте – министр иностранных дел Сергей Лавров с 17,9% (-0,8 п. п.), а на третьем – Мишустин с 17,1% (-0,3 п. п.).
Вопрос аналитиков звучал так: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?». Респонденты называли политиков самостоятельно, без подсказок.
ВЦИОМ также опросил мнение россиян о руководителях парламентских партий. Доверие к лидерам КПРФ Геннадию Зюганову составило 36,8% (+2,1 п. п.), «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 33,4% (+2 п. п.), ЛДПР Леониду Слуцкому – 25,1% (+1,5 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,5% (–0,4 п. п.).
Уровень электоральной поддержки партий выглядит следующим образом: «Единая Россия» – 35,1% (+0,8 п. п.), КПРФ – 9,3% (–0,7 п. п.), ЛДПР – 11,6% (+0,1 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» – 4% (–0,2 п. п.), «Новые люди» – 6,7% (+0,2 п. п.).
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону с 26 мая по 1 июня среди 1600 совершеннолетних россиян. Выборка строилась на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России.
Аналогичное исследование с 30 мая по 1 июня провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно его результатам, уровень доверия к Путину остался стабильным – 81%. При этом 82% респондентов считают, что он эффективно исполняет обязанности главы государства. Исследование было осуществлено среди выборки из 1500 граждан РФ.
Работу правительства в целом положительно оценили 56% опрошенных, а 59% считают, что Мишустин хорошо справляется с должностью премьера.
По данным ФОМ, поддержку «Единой России» выразили 43% респондентов – за неделю показатель снизился на 3 п. п. ЛДПР и КПРФ набрали по 9% и 7% соответственно, «Новые люди» – 4%, «Справедливая Россия – За правду» – 3%.