Власти Боснии объявили о лишении Додика статуса президента Республики Сербской

И хотя в начале августа политик говорил, что не допустит проведения досрочных выборов в его республике, 6 августа он объявил о намерении провести там референдум о доверии ему. «Политика бошняков исчерпала свои возможности, и их действия оказались безрезультатными. Они действовали не в своих интересах, а против нас. Все, что они делали, было направлено против РС», – подчеркнул Додик. По его словам, мандат до референдума останется у него, а голосование будет проведено «в назначенное время» по решению народной скупщины – парламента РС.