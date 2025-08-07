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Власти Боснии объявили о лишении Додика статуса президента Республики Сербской

Он не готов идти на поводу у Сараева и объявил о референдуме о доверии ему
Глеб Мишутин
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Президент Республики Сербской Милорад Додик не собирается сдаваться под напором решений из Сараева
Президент Республики Сербской Милорад Додик не собирается сдаваться под напором решений из Сараева / Андрей Гордеев / Ведомости

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (БиГ) 6 августа объявила о лишении мандата президента Республики Сербской (РС, входит в состав БиГ) Милорада Додика. Об этом сообщило боснийское издание Dnevni Avaz. По его данным, решение было принято единогласно. Додику оставили два дня на подачу апелляции, следует из сообщения на сайте боснийского ЦИК. После этого в течение 90 дней должны быть проведены досрочные выборы нового руководителя сербского энтитета.

Решение по лишению Додика статуса президента РС было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд Боснии приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя международного сообщества и одновременно Евросоюза Кристиана Шмидта. Теоретически он должен выполнять роль «надзирателя» за соблюдением Дейтонских соглашений, окончивших войну в Боснии в 1995 г. Но с 2021 г. Шмидта в этом качестве не признают в РС, так как он не получил мандат Совбеза ООН. Аналогично к нему относятся и российские власти.

Додик после оглашения решения боснийского ЦИК заявил, что не планирует мириться с лишением его мандата. «Сдаться и отступить не существует. Сдаться – это не выход», – написал он в соцсети X. Другой реакцией руководителя РС стали фразы «А что если я откажусь?» и «Очередное дерьмо из Сараева». Кроме того, Додик выложил текст президентской присяги и отметил, что в нем не упоминается ЦИК БиГ, а только народ РС, сам этот энтитет, а также БиГ.

Милорад Додик: «Вся моя жизнь, настоящее, будущее – это борьба»

Политика / Интервью

И хотя в начале августа политик говорил, что не допустит проведения досрочных выборов в его республике, 6 августа он объявил о намерении провести там референдум о доверии ему. «Политика бошняков исчерпала свои возможности, и их действия оказались безрезультатными. Они действовали не в своих интересах, а против нас. Все, что они делали, было направлено против РС», – подчеркнул Додик. По его словам, мандат до референдума останется у него, а голосование будет проведено «в назначенное время» по решению народной скупщины – парламента РС.

Шмидт с 2022 г. несколько раз блокировал законы РС, в частности о национализации земли, недр и недвижимости и неприменимости решений боснийского конституционного суда. По итогу Додика обвинили в том, что он продолжал действовать вопреки решениям высокого представителя. 26 февраля 2025 г. лидер боснийских сербов был приговорен к одному году тюремного заключения, а также получил шесть лет запрета на занятие политикой. Апелляционный суд БиГ подтвердил этот приговор 1 августа 2025 г.

Руководителя боснийских сербов поддерживают в России, куда он регулярно приезжает с визитами (последний раз он был в июне на ПМЭФе). Официальный представитель МИД России Мария Захарова 5 августа назвала «неправосудным и антидемократическим» решение апелляционного суда БиГ, который утвердил приговор Додику. Дело против Додика в России назвали сфабрикованным, а сам глава РС, по мнению Москвы, добросовестно исполнял свои обязанности руководителя сербского энтитета.

Решение властей БиГ раскритиковали и в Белграде. Как отметил 6 августа вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, лишение Додика поста не просто спорно с юридической точки зрения, но вдобавок и прямая атака на РС. «Если сегодня могут снять с должности избранного президента – завтра могут отменить и саму РС. Сербы не будут молчать и просто смотреть на это», – заявил Дачич. По его мнению, решение ЦИК БиГ – самый сильный удар по сербскому народу с момента подписания Дейтонских соглашений.

Также известно, что 5 августа Додик прибыл с визитом в Венгрию, где он встретился с ее премьером Виктором Орбаном, тоже поддерживающим лидера боснийских сербов.

Как устроена Босния и Герцеговина

После распада Югославии и боснийской войны 1992–1995 гг. страна оказалась поделена на две части – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из них имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. В общий орган руководства – президиум Боснии и Герцеговины – входит по представителю от каждого народа. Роль арбитра должен играть высокий представитель, но боснийские сербы с 2021 г. не признают его легитимность.

Додик находится на посту президента РС с 2010 г., за исключением периода с 2018 по 2022 г. Тогда он был членом президиума БиГ – коллегиального органа управления страной, в который входят три человека: серб, бошняк и хорват.

В Боснии постепенно создается атмосфера для оправдания возможной иностранной военной интервенции, опасается научный сотрудник ИМИ МГИМО Анастасия Малешевич. В ситуации, если союзники РС, в том числе Россия, не смогут дать ее руководству непосредственные военные гарантии, другим вариантом останется замена Додика на лояльного политика из его партии и тем самым будет отсрочена эскалация, полагает она. «Ситуация в БиГ развивается в контексте более широкого противостояния Россия – НАТО (Босния – кандидат в НАТО, но Додик активно против этого. – «Ведомости»)», – считает Малешевич.

Ранее Додика пытались арестовать, в том числе через Интерпол, но из этой затеи ничего не вышло, замечает основатель проекта «Балканист», политконсультант Олег Бондаренко. ЦИК БиГ неправомочен по конституции конфедерации отстранять президента одного из двух энтитетов – у РС есть своя избирательная комиссия и только она правомочна такие вопросы решать, поясняет Бондаренко. «В целом это можно расценивать как очередное самоуправство Сараева, из которого, скорее всего, ничего не получится. Даже по боснийскому законодательству необходимо, чтобы письменное решение было доставлено адресату, лично Додику. И после этого у него должно быть 90 дней на апелляцию», – говорит эксперт.

В целом относиться к решению ЦК БиГ можно, скорее, как к демагогии, продолжает Бондаренко, а президент РС не имеет ни одного легитимного основания уйти сейчас с поста. «Его срок истекает в октябре 2026 г., и очевидно, что следующие президентские выборы в РС вряд ли состоятся раньше этого срока. А из этой эпопеи ничего не получится», – полагает Бондаренко. Другое дело, продолжает эксперт, что если у Сараева не будет ни рычагов, ни ресурсов воздействовать на Додика, то там могут обратиться уже к помощи своих союзников за пределами БиГ – к Евросоюзу, НАТО и отдельным их членам.

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