CNN: Пентагон может вернуть оружие для Украины на склады в США

По данным CNN, министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце временно приостановил одну из крупных поставок на Украину, ссылаясь на указания из меморандума. Однако вскоре президент США Дональд Трамп отменил это решение, подтвердив поддержку Киева и объявив о договоренности с НАТО по поставкам американского оружия, которые будут профинансированы европейскими союзниками.