Главная / Политика /

CNN: Пентагон может вернуть оружие для Украины на склады в США

Согласно меморандуму минобороны Штатов, объем будущих поставок сократят
Татьяна Мозолевская
Министерство обороны США рассматривает возможность возвращения части вооружений, ранее предназначенных для Украины, обратно на американские склады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, ознакомившихся с внутренним меморандумом Пентагона. Документ был подготовлен в прошлом месяце главой политического отдела ведомства Элбриджем Колби – известным критиком масштабной военной поддержки Киева.

Речь идет о миллиардах долларов, выделенных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), согласно которой Пентагон получает средства на закупку оружия у американских производителей специально для Украины. Новое положение в меморандуме позволяет ведомству вместо отправки техники Киеву вернуть ее на внутренние склады.

Хотя официально поставки пока не остановлены, эта мера может значительно сократить объемы будущей помощи Украине, особенно в части дефицитных позиций – таких как ракеты-перехватчики, артиллерийские боеприпасы и системы ПВО. Эти ресурсы, по мнению Пентагона, сейчас критически важны для восстановления собственных запасов США.

AP: НАТО начало координировать поставки вооружения на Украину

Политика / Международные новости

По данным CNN, министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце временно приостановил одну из крупных поставок на Украину, ссылаясь на указания из меморандума. Однако вскоре президент США Дональд Трамп отменил это решение, подтвердив поддержку Киева и объявив о договоренности с НАТО по поставкам американского оружия, которые будут профинансированы европейскими союзниками.

Тем не менее, сам меморандум Колби остается в силе и может быть использован как обоснование для пересмотра или задержки будущих поставок, что добавляет неопределенности в политику США накануне возможной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, отмечает CNN.

14 июля Трамп анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки, уточнял президент, должны были войти 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

