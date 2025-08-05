AP: НАТО начало координировать поставки вооружения на Украину

НАТО начало координировать регулярные поставки крупных партий оружия на Украину. Альянс принял такое решение после того, как Нидерланды заявили, что предоставят Киеву оборудование для противовоздушной обороны, боеприпасы и др. на сумму 500 млн евро, большая часть из которых закуплена в США. Об этом сообщает Associated Press (AP).