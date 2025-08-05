AP: НАТО начало координировать поставки вооружения на Украину

AP: НАТО начало координировать поставки вооружения на УкраинуВ августе планируются две поставки оружия и боеприпасов
НАТО начало координировать регулярные поставки крупных партий оружия на Украину. Альянс принял такое решение после того, как Нидерланды заявили, что предоставят Киеву оборудование для противовоздушной обороны, боеприпасы и др. на сумму 500 млн евро, большая часть из которых закуплена в США. Об этом сообщает Associated Press (AP).
По данным агентства, в августе ожидаются две поставки вооружений на Украину. Оборудование, которое будет предоставлено, будет зависеть от приоритетных потребностей Киева на поле боя. Как пишет AP, союзники по НАТО найдут оружие и боеприпасы и отправят их.
«Комплекты будут быстро подготовлены и выдаваться на регулярной основе», – заявили в альянсе.
Кильский институт, который отслеживает поддержку Украины, подсчитал, что по состоянию на июнь европейские страны предоставили военную помощь Украине на сумму 72 млрд евро ($83 млрд) с февраля 2022 г. США, тем временем, направили Киеву $65 млрд военной помощи.
Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс 4 августа заявил, что страна направит на Украину американские системы вооружения. Поставки должны включать ракеты Patriot и комплектующие для них. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер позже рассказал Reuters, что это американское оружие будет поставлено на Украину в ближайшие недели.
14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки, уточнял президент, должны были войти 17 систем противовоздушной обороны Patriot.