Уитакер: закупленное Нидерландами оружие поставят на Украину в ближайшее время
Американское оружие на сумму около $578 млн, оплаченное Нидерландами, будет поставлено на Украину в ближайшие недели, заявил агентству Reuters постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели», – сказал он. Такой же срок Уитакер объявил, говоря о том, что Голландия стала лишь первой страной, закупившей вооружения и готовящейся к отправкам, а далее миру стоит ожидать заявлений и от других государств.
4 августа глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что страна направит на Украину американские системы вооружения. Поставки должны включать ракеты Patriot и комплектующие для них.
14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки, уточнял президент, должны были войти 17 систем противовоздушной обороны Patriot.