Уитакер: закупленное Нидерландами оружие поставят на Украину в ближайшее время

«Я думаю, мы увидим, что поставка произойдет очень быстро, совершенно точно в ближайшие недели», – сказал он. Такой же срок Уитакер объявил, говоря о том, что Голландия стала лишь первой страной, закупившей вооружения и готовящейся к отправкам, а далее миру стоит ожидать заявлений и от других государств.