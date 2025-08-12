Левченко призвал договориться о «нравственных» выборах в Иркутской области

Политолог Дмитрий Еловский тоже обращает внимание, что навязывание своего варианта договора – это элемент предвыборной борьбы: «Кто кому навяжет свою волю. В случае с Кобзевым и Левченко, скорее всего, никто и никому». По его словам, оба кандидата – довольно устойчивые люди и не должны попасться на «такую простую игру». Соглашения о честных выборах были распространены в конце 2000-х – начале 2010-х гг., когда основной линией атаки на кандидатов были обвинения в нечестности и подтасовке, но как технология легитимизации они не работали и тогда, напоминает эксперт. «Избирателям на это было всегда плевать, только наивные кандидаты эти соглашения реально выполняли», – сказал он «Ведомостям». Сейчас же, по словам Еловского, практически все губернаторские кампании проходят по референдумному типу и подобные документы вовсе потеряли актуальность.