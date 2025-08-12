Левченко призвал договориться о «нравственных» выборах в Иркутской области

Левченко призвал договориться о «нравственных» выборах в Иркутской областиОн пытается показать равный статус с губернатором Кобзевым и конкурентный характер кампании
В Иркутской области сразу два кандидата в губернаторы предложили оппонентам подписать договор о честных выборах. Депутат Госдумы, глава региона в 2015–2019 гг. Сергей Левченко (КПРФ) представил соглашение «о политических и нравственных принципах проведения кампании». Он, в частности, предлагает закрепить этим документом запрет на манипуляции, фейки и клевету в адрес кандидатов и их семей, недопустимость давления, подкупа или запугивания голосующих, отказ от использования административного ресурса и др. Нарушители этого соглашения должны быть «публично осуждены» остальными подписавшими его кандидатами.
По словам Левченко, он подписал четыре экземпляра документа и передал по одному каждому из оппонентов в день регистрации, 7 августа. В выборах главы Иркутской области участвуют четыре кандидата: помимо Левченко это действующий губернатор Игорь Кобзев («Единая Россия»), Лариса Егорова («Справедливая Россия», СР) и Виктор Галицков (ЛДПР). Всех их зарегистрировали одновременно, но Кобзев на заседании облизбиркома не присутствовал, поэтому Левченко, как он заявил, передал документ референту губернатора. «Ведомости» направили запрос в администрацию Иркутской области.
Коммунист сообщил, что «проявил инициативу», так как в ходе избирательной кампании уже столкнулся с давлением на глав администраций и депутатов разных уровней, которые хотели поставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра. «Я считаю, что это соглашение дает дополнительные гарантии для того, чтобы кандидат понимал, что за ним будут следить не только юридические, правоохранительные органы, но и <...> сами кандидаты – другие оппоненты, их сторонники, союзники», – сказал он в ходе прямой линии 11 августа. Ни от одного оппонента официального ответа Левченко, по его словам, пока не получил. «Каждый избиратель сможет оценить те аргументы, по которым кандидат не подписал [соглашение]», – уверен он.
В ходе прямой линии кандидат от КПРФ не упомянул, что Кобзев выступал с аналогичной инициативой 30 июля, когда подавал документы на регистрацию. «Сегодня очень важно, чтобы выборы губернатора Иркутской области прошли в честной конкурентной борьбе. Поэтому в интересах прежде всего жителей Приангарья предлагаю всем кандидатам в главы региона подписать меморандум за честные выборы», – заявил он тогда.
Представитель ЛДПР публично не реагировал на предложения Левченко и Кобзева, а кандидат от СР решила не подписывать оба документа. «Все свои выборы я всегда веду честно, я не нуждаюсь в подписании никаких бумаг. А те люди, которые выборы ведут нечестно, что бы ни подписывали, так и будут их вести нечестно», – сообщила Егорова в своем Telegram-канале 7 августа.
Такие соглашения не более чем технология, юридической силы они не имеют, напоминает электоральный юрист Гарегин Митин. «Те же клевета, подкуп и угрозы и так запрещены законом. Ограничить право кандидата на обращение в суд с требованием отмены регистрации другого кандидата таким соглашением невозможно», – сказал он «Ведомостям».
Договор должен подчеркнуть конкурентный характер выборов и возможность победы любого из подписантов, Левченко хочет показать, что они с Кобзевым как кандидаты равновеликие, одинаково субъектные, полагает политолог Константин Калачев. Для населения это часть кампании по легитимизации результата, если только кто-то из подписантов не отзовет потом подпись, обвиняя власть в фальсификации, указывает он, но в возможность подписания «чужого» варианта кем-то из кандидатов не верит. «Подписать инициированное властью соглашение для претендента – значит признать, что нарушителем может быть он сам. А для действующей власти подписать соглашение о честных выборах от оппонента – значит признать, что нарушения могли быть со стороны власти», – сказал эксперт «Ведомостям».
Политолог Дмитрий Еловский тоже обращает внимание, что навязывание своего варианта договора – это элемент предвыборной борьбы: «Кто кому навяжет свою волю. В случае с Кобзевым и Левченко, скорее всего, никто и никому». По его словам, оба кандидата – довольно устойчивые люди и не должны попасться на «такую простую игру». Соглашения о честных выборах были распространены в конце 2000-х – начале 2010-х гг., когда основной линией атаки на кандидатов были обвинения в нечестности и подтасовке, но как технология легитимизации они не работали и тогда, напоминает эксперт. «Избирателям на это было всегда плевать, только наивные кандидаты эти соглашения реально выполняли», – сказал он «Ведомостям». Сейчас же, по словам Еловского, практически все губернаторские кампании проходят по референдумному типу и подобные документы вовсе потеряли актуальность.
Политолог Александр Кынев называет любые соглашения о честных выборах «абсолютно дежурной историей», которая ни на что не влияет: «Ритуальная музыка, смысл которой давно никому не известен». Практической пользы кандидату от КПРФ этот документ не принесет, даже если против него и будут использовать черные технологии, считает он. В предыдущие десятилетия Иркутская область «была перекормлена черным пиаром» и за это время у Левченко уже выработался к нему иммунитет, отмечает эксперт. «С трудом представляю себе такую чернуху, которая Левченко может нанести ущерб. Она скорее будет вызывать обратную реакцию», – сказал Кынев «Ведомостям».
История про честные выборы – это абсолютная демагогия, говорит источник, близкий к администрации региона. По его словам, Левченко вел грязные избирательные кампании, а теперь отвечает на выступление Кобзева с призывом к прозрачным выборам.