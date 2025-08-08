Эксперты указали на ажиотажные ожидания от выборов главы Иркутской области

В 2015 г. Левченко победил действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Это был первый случай после возвращения прямых губернаторских выборов, когда на них победил не кандидат, на которого сделала ставку власть. Коммунист досрочно подал в отставку с поста губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. (срок его полномочий истекал в 2020 г.), вместо него врио главы региона стал замглавы МЧС Кобзев. Летом 2019 г. регион несколько раз посещал президент Владимир Путин в связи с самым мощным паводком более чем за 100-летнюю историю метеонаблюдений. Погибло 25 человек, было подтоплено около 10 800 жилых домов, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.