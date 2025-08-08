Эксперты указали на ажиотажные ожидания от выборов главы Иркутской области

Эксперты указали на ажиотажные ожидания от выборов главы Иркутской областиДля КПРФ регистрация Сергея Левченко – шанс напомнить о себе перед выборами в Госдуму
Избирком Иркутской области зарегистрировал бывшего губернатора от КПРФ Сергея Левченко (сейчас – депутат Госдумы) на выборах главы региона. Решение было принято единогласно, уточнил в видеообращении в своем Telegram-канале коммунист. Стоя на фоне таблички «Губернатор Иркутской области», Левченко поблагодарил всех, кто собирал подписи для прохождения муниципального фильтра, и членов избирательной комиссии. Прошлые выборы 2020 г. он пропустил. Помимо Левченко для участия в выборах были зарегистрированы действующий губернатор единоросс Игорь Кобзев (баллотируется на второй срок), Виктор Галицков от ЛДПР и Лариса Егорова от «Справедливой России». Самовыдвиженцам Сергею Гагаркину и Александру Плескачу было отказано в регистрации, так как они не подали соответствующие документы.
Левченко, работавший губернатором Приангарья с 2015 по 2019 г., был зарегистрирован с федеральной санкции, убежден политолог Александр Кынев. «Судя по всему, решение о его допуске на выборы – это часть большого пасьянса. Во-первых, реверанс в сторону КПРФ, чтобы соблюсти баланс, во-вторых, элемент внутреннего баланса в регионе. Иркутская область – сложный субъект, и в Москве это понимают», – сказал эксперт «Ведомостям». Слабой стороной кандидата от КПРФ он назвал малые ресурсы, сильной – высокую известность. «Левченко знают все. И любые внезапные события в регионе могут актуализировать протестное голосование», – уточнил Кынев. Главным смыслом участия экс-губернатора в выборах он назвал актуализацию имиджа КПРФ перед выборами в Госдуму 2026 г.
Депутат Госдумы от иркутского одномандатного округа Михаил Щапов (КПРФ) не будет участвовать в следующей кампании, так как фракция предложила его на должность аудитора Счетной палаты (СП). Кандидатура Щапова вместе с кандидатами от других фракций 1 августа была направлена Советом Думы президенту. Кынев 21 июля заявлял «Ведомостям», что в связи с уходом Щапова его мандат в следующем созыве либо отойдет «Единой России», «либо КПРФ попытается сторговаться для кого-то другого».
Регистрация Левченко на выборах губернатора Иркутской области сулит ажиотажные ожидания на конкуренцию, особенно в экспертной среде, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. Иркутская кампания обещает стать самой конкурентной и, возможно, единственной конкурентной губернаторской кампанией, считает политолог Ростислав Туровский. «Но дальнейшее развитие событий покажет, готов Левченко к реальной борьбе или он станет маневрировать, исходя из своих политических расчетов либо оказываемого давления. В свою очередь, Кобзеву важно будет показать, что ситуация остается под его контролем, так что требования к качеству его кампании становятся еще более высокими», – сказал эксперт «Ведомостям».
Иркутский политолог Сергей Шмидт полагает, что кампания Кобзева будет стандартной – с поездкой по районам, встречами с жителями и посылом, что губернатор – на своем рабочем месте. «Без денег и серьезных медиаресурсов как-то пропитать население нелюбовью к довольно популярному губернатору сложно, поэтому мне с трудом представляется, что будут внесены какие-то коррекции», – сказал он в беседе с «Ведомостями». Необходимость корректировки действий Кобзева будет зависеть от кампании Левченко, отмечает политолог Дмитрий Еловский. У последнего есть хороший месседж про [необходимость повышения доходов] бюджетников, сообщил он «Ведомостям».
О том, что Левченко с большой вероятностью будет зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Иркутской области, «Ведомости» сообщали 30 июля со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента (АП). Федеральный чиновник отнес иркутскую кампанию к зоне особого внимания АП. Ряд собеседников «Ведомостей» говорят, что в коммунисте не видят угрозы Кобзеву, поскольку социология показывает более высокие рейтинги единоросса. В свою очередь, источник, близкий к региональным властям, обращает внимание, что Кобзев – первый губернатор Иркутской области за 20 лет, кто пойдет на переизбрание.
В 2015 г. Левченко победил действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Это был первый случай после возвращения прямых губернаторских выборов, когда на них победил не кандидат, на которого сделала ставку власть. Коммунист досрочно подал в отставку с поста губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 г. (срок его полномочий истекал в 2020 г.), вместо него врио главы региона стал замглавы МЧС Кобзев. Летом 2019 г. регион несколько раз посещал президент Владимир Путин в связи с самым мощным паводком более чем за 100-летнюю историю метеонаблюдений. Погибло 25 человек, было подтоплено около 10 800 жилых домов, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.
