Швейцария внесла в санкционный список против России 41 юридическое лицо

Помимо России в санкционные списки попали физ- и юрлица Белоруссии и Молдавии. В отношении семи физических и трех юридических лиц, которых подозревают в попытках России повлиять на референдум о вступлении Молдавии в ЕС и на президентские выборы 2024 г., введены меры. Их активы заморожены, а предоставление им экономических ресурсов запрещено. Физическим лицам также закрыт въезд и транзит через Швейцарию. Кроме того, заморожены активы и введены ограничения для восьми белорусских компаний, производящих оружие.