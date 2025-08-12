Газета
Главная / Политика /

Швейцария внесла в санкционный список против России 41 юридическое лицо

Меры были приняты в рамках 18-го пакета санкций ЕС
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральное управление по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), ответственное за соблюдение санкций в Швейцарии, расширило санкционные списки в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что эти меры приняты в рамках 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС).

В обновленный список санкций включены 14 физических и 41 юридическое лицо, которым теперь запрещено предоставлять экономические ресурсы, а их активы подлежат замораживанию. Физическим лицам также запрещен въезд и транзит через территорию Швейцарии. Среди новых попавших под ограничения – российские и международные компании, трейдеры российской нефти и поставщики российского военно-промышленного комплекса, включая организации из третьих стран. Наименования компаний и имена физлиц не разглашаются.

Кроме того, были введены запреты на покупку, продажу и предоставление услуг для 105 судов из третьих стран – в основном танкеров, якобы связанных с «теневым флотом».

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России

Политика / Международные отношения

EAER также объявило о снижении ценового потолка на российскую сырую нефть до $47,6 за баррель, что соответствует последним решениям ЕС. Эта мера вступит в силу с 3 сентября, тогда как остальные ограничения уже действуют с 23:00 12 августа, отмечает швейцарское правительство.

Помимо России в санкционные списки попали физ- и юрлица Белоруссии и Молдавии. В отношении семи физических и трех юридических лиц, которых подозревают в попытках России повлиять на референдум о вступлении Молдавии в ЕС и на президентские выборы 2024 г., введены меры. Их активы заморожены, а предоставление им экономических ресурсов запрещено. Физическим лицам также закрыт въезд и транзит через Швейцарию. Кроме того, заморожены активы и введены ограничения для восьми белорусских компаний, производящих оружие.

18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-го пакета антироссийских санкций. Ограничения, принятые в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также устанавливают новый потолок цен на российскую нефть. Вслед за ЕС новые ограничения ввела и Великобритания.

12 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС продолжит работу над 19-м пакетом санкций. Она добавила, что для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».

