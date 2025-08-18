Главы регионов стали чаще встречаться со спикером Госдумы

Главы регионов стали чаще встречаться со спикером ГосдумыЗа последний год Вячеслав Володин провел более 20 встреч с губернаторами, о которых известно публично
За последние две думские сессии – осеннюю 2024 г. и весеннюю 2025 г. – председатель Госдумы Вячеслав Володин стал чаще встречаться с главами российских регионов. На это обратили внимание «Ведомости», проанализировав официальные новости, опубликованные на сайте нижней палаты. Как минимум это означает, что пресс-служба Госдумы стала больше внимания уделять встречам спикера с губернаторами.
За весеннюю сессию (с января по июль 2025 г.) спикер нижней палаты провел 14 встреч с главами российских регионов, правда, с врио главы Курской области, бывшим депутатом Госдумы Александром Хинштейном – два раза. В январе 2025 г. Володин встречался с Вячеславом Федорищевым (Самарская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область), в марте – с Дмитрием Миляевым (Тульская область), Евгением Балицким (Запорожская область) и Дмитрием Демешиным (Хабаровский край), в апреле – с Александром Хинштейном (Курская область), Александром Бречаловым (Удмуртия) и Владимиром Сальдо (Херсонская область), в мае – Игорем Бабушкиным (Астраханская область), Георгием Филимоновым (Вологодская область) и Евгением Первышовым (врио главы Тамбовской области, экс-депутат Госдумы), в июне – Александром Богомазом (Брянская область), в июле – с Алексеем Беспрозванных (Калининградская область).
Частые встречи с главами регионов у Володина были и в осеннюю сессию (сентябрь – декабрь 2024 г.) – таких бесед у спикера было девять. Причем зачастую они проходили с теми же губернаторами, с которыми он продолжил общение позже. В сентябре – с Бречаловым и Федорищевым, октябре и ноябре – с Филимоновым, в ноябре – с Алексеем Текслером (Челябинская область), Ростиславом Гольдштейном (врио главы Коми), Андреем Никитиным (на тот момент губернатор Новгородской области, сейчас министр транспорта) и Юрием Слюсарем (врио главы Ростовской области), в декабре – с Балицким и Хинштейном.
В основном на этих встречах председатель Госдумы обсуждает с губернаторами ситуацию в регионах и законотворческую деятельность. «Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы с вопросом, почему Володин увеличил частоту встреч с губернаторами.
Выросшая активность спикера в его работе с губернаторами может объясняться как подготовкой к будущей думской кампании, так и общим стремлением укрепить свои политические позиции, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Активное взаимодействие с губернаторами подчеркивает политический вес Володина, а также позволяет ему предварительно обсудить детали кампании и выдвижения кандидатов в регионах. Заметно, что особое внимание уделяется регионам Поволжья, где позиции спикера исторически наиболее сильны. Примечательно и внимание к новым регионам, а также к ряду губернаторов, с которыми у Володина есть давние отношения», – отмечает эксперт.
Губернаторам же такие встречи создают дополнительные возможности для продвижения своих интересов в парламенте, не отменяя, конечно, важность сотрудничества с Кремлем и правительством, добавляет Туровский.
За предыдущий год (осенняя сессия 2023 г. и весенняя сессия 2024 г.) встреч с главами регионов, согласно сайту Госдумы, у Володина было значительно меньше. Прежде всего тех, когда губернаторы встречались с Володиным непосредственно в Госдуме. В основном встречи проходили в рамках нескольких выездных заседаний Госдумы в регионах, но при этом не были тет-а-тет, как в стенах нижней палаты. В весеннюю сессию 2024 г. у Володина было лишь пять публичных встреч с руководителями регионов, причем две из них (в июне и августе) – с губернатором Санкт-Петербурга, который в тот год избирался на второй срок. В январе 2024 г. у Володина была встреча с Андреем Воробьевым (Московская область), в мае – с Василием Голубевым (на тот момент глава Ростовской области), в июне – с Федорищевым.
До того как с осенней сессии Володин стал принимать губернаторов в Думе, он чаще ездил в регионы, где его сопровождали губернаторы. К примеру, в осеннюю сессию 2023 г. в Псковской области Володина сопровождал губернатор Михаил Ведерников при посещении Псково-Печерского монастыря, а на тот момент врио губернатора Самарской области Федорищев участвовал в выездном заседании Совета Думы. В весеннюю сессию 2023 г. в Госдуме встреча проводилась лишь в феврале с Алексеем Цыденовым (Бурятия), в апреле – с Рамзаном Кадыровым (Чечня) и в июле 2023 г. – с Андреем Кожемяко (Приморье), согласно сайту нижней палаты. Но в ту весеннюю сессию Володин много ездил по регионам. Выездные заседания Совета Думы проходили в Брянской, Тверской, Нижегородской, Калининградской областях – везде со спикером были и губернаторы.