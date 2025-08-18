Главы регионов стали чаще встречаться со спикером Госдумы

За предыдущий год (осенняя сессия 2023 г. и весенняя сессия 2024 г.) встреч с главами регионов, согласно сайту Госдумы, у Володина было значительно меньше. Прежде всего тех, когда губернаторы встречались с Володиным непосредственно в Госдуме. В основном встречи проходили в рамках нескольких выездных заседаний Госдумы в регионах, но при этом не были тет-а-тет, как в стенах нижней палаты. В весеннюю сессию 2024 г. у Володина было лишь пять публичных встреч с руководителями регионов, причем две из них (в июне и августе) – с губернатором Санкт-Петербурга, который в тот год избирался на второй срок. В январе 2024 г. у Володина была встреча с Андреем Воробьевым (Московская область), в мае – с Василием Голубевым (на тот момент глава Ростовской области), в июне – с Федорищевым.