О чем рассказал Лавров на встрече с главой МИД Иордании

Говоря о трехсторонней встрече России с Украиной и США, Лавров отметил, что Путин не раз говорил о том, что Москва готова к работе в любых форматах. «Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», – сказал он.