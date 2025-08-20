О чем рассказал Лавров на встрече с главой МИД Иордании

О чем рассказал Лавров на встрече с главой МИД ИорданииГарантии безопасности Украины должна обеспечивать и Россия, указал министр
Россия продолжает добиваться запуска предметного диалога с Киевом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.
Он отметил, что Украина пока не ответила на предложение из Стамбула организовать онлайн-работу в трех группах. Москва также внесла инициативу повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной. По словам министра, это предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа.
Говоря о трехсторонней встрече России с Украиной и США, Лавров отметил, что Путин не раз говорил о том, что Москва готова к работе в любых форматах. «Когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», – сказал он.
Отдельный акцент Лавров сделал на архитектуре возможных гарантий безопасности для Украины. Он заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Глава российского МИДа отметил, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. По оценке министра, «всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда».
Комментируя позицию Европейского союза, Лавров охарактеризовал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас как «деградацию внешнеполитических методов», имея в виду утверждение о том, что ЕС «не допускает никаких договоренностей с Россией». По его словам, Россия видит только «неэтичные попытки» Европы изменить позицию США. «Россия пока видит со стороны ЕС только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию Трампа по украинскому урегулированию», – добавил Лавров.
Лавров также назвал «абсолютно авантюрной позицию [Эммануэля] Макрона», отметив, что она «не находит понимания у нынешней администрации» в Вашингтоне. По словам министра, Москва фиксирует «все более четкое понимание партнерами в США необходимости устранения первопричин украинского кризиса, а не попыток поддерживать тех, кто выбрасывает красивый лозунг о немедленном прекращении огня и при этом не говорит, что прекращение огня не будет означать продолжение накачивания Украины оружием».
Значительную часть выступления Лавров посвятил ближневосточной повестке. Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем. Приоритет сейчас в решении гуманитарного кризиса в секторе Газа, подчеркнул он. Глава МИД РФ добавил, что Россия регулярно оказывает гуманитарное содействие палестинцам, хотя логистические вопросы по доставке продовольствия сейчас решаются крайне трудно. По словам министра, «Запад с красивыми речами о Палестине выжидает, пока и признавать будет нечего».
15 августа состоялась первая за шесть лет встреча президентов РФ и США, после которой Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется, а речь идет о мирном соглашении.
18 августа в Вашингтоне прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, территориальный обмен и достижение мира. Ожидается, что следующая встреча может быть уже с участием Путина и Зеленского.