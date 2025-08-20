Иран и Белоруссия обсудили способы обхода западных санкций

Кроме того, из-за санкций в настоящее время Иран испытывает острую проблему с электрогенерацией, а также имеет дефицит сельхозтехники, продолжает Лазовский. В данном случае белорусская сторона могла бы помочь с решением этих проблем, а также обеспечить поставки удобрений, продовольствия и поделиться своими научными достижениями в агрономии, добавил эксперт. «Также Тегеран может рассматривать Белоруссию как еще один источник для получения подсанкционных товаров. И хотя двусторонний товарооборот между ними пока незначительный, но он растет внушительными темпами – с $20 млн в 2020 г. до $113 млн в 2024 г. В целом между Белоруссией, Ираном и Россией постепенно оформляется полноценный союз, что позволяет им беспрепятственно обмениваться благами и услугами», – заметила эксперт.