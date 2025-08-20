Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран и Белоруссия обсудили способы обхода западных санкций

Тегеран рассчитывает при помощи Минска восстановить свою ПВО, разрушенную Израилем
Нурлан Гасымов
Belarusian Presidential Press Service / AP
Belarusian Presidential Press Service / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа принял во Дворце Независимости в Минске своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана. На встрече они обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС (куда Белоруссия входит в качестве партнера организации) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В белорусскую столицу президент Ирана прибыл на следующий день после завершения переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, где обсудил проекты развития международных транспортных коридоров.

Изначально ирано-белорусские переговоры в Минске планировались в июне, но из-за бомбардировок Израилем при поддержке США ядерных объектов Ирана (война продлилась с 13 по 24 июня) Пезешкиан был вынужден перенести свой визит. Перед началом диалога Лукашенко призвал своих иранских гостей «чувствовать себя в Белоруссии как у своих друзей», отметив, что белорусская сторона готова обсудить с ними любые вопросы – от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.

Лукашенко также обратил внимание на достигнутые договоренности между Исламской республикой и БРИКС, ЕАЭС и ШОС, благодаря которым Минск может развивать с Тегераном не только многосторонние, но и двусторонние отношения. Иран официально присоединился к БРИКС 1 января 2024 г. В ЕАЭС Исламская республика имеет статус государства – наблюдателя, а с середины мая текущего года входит в зону свободной торговли организации.

Со своей стороны Пезешкиан в очередной раз раскритиковал односторонние подходы США и некоторых государств Евросоюза в отношении Ирана и Белоруссии и подчеркнул, что обе страны смогут преодолеть последствия западных санкций лишь совместными усилиями. Еще он обратил внимание на совпадение точек зрения по многим вопросам международной политики, что, по его мнению, создает прочную основу для двустороннего сотрудничества на региональном и глобальном уровне.

Кто победил в ирано-израильском конфликте

Политика / Международные новости

В Белоруссии Иран в первую очередь интересует ее военная техника, в том числе средства ПВО, говорит младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. У белорусов вооружения имеют советское или российское происхождение. В случае совместных НИОКР в этой сфере, производства и ремонта сотрудничество с Минском имеет важное значение для Исламской республики, пояснил эксперт.

Обсуждение поставок белорусских вооружений в Иран также не исключила иранист Евдокия Добрева. По ее словам, в отличие от России, Белоруссия меньше связана международными ограничениями в этой сфере, и теоретически она могла бы принять участие в восстановлении иранской ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, которые серьезно пострадали во время 12-дневной войны с Израилем.

Кроме того, из-за санкций в настоящее время Иран испытывает острую проблему с электрогенерацией, а также имеет дефицит сельхозтехники, продолжает Лазовский. В данном случае белорусская сторона могла бы помочь с решением этих проблем, а также обеспечить поставки удобрений, продовольствия и поделиться своими научными достижениями в агрономии, добавил эксперт. «Также Тегеран может рассматривать Белоруссию как еще один источник для получения подсанкционных товаров. И хотя двусторонний товарооборот между ними пока незначительный, но он растет внушительными темпами – с $20 млн в 2020 г. до $113 млн в 2024 г. В целом между Белоруссией, Ираном и Россией постепенно оформляется полноценный союз, что позволяет им беспрепятственно обмениваться благами и услугами», – заметила эксперт.

Несмотря на низкие показатели двустороннего товарооборота, Иран при помощи Белоруссии расширяет пул своих партнеров на международной арене, говорит Добрева. Для Тегерана Белоруссия интересна не с точки зрения рынка сбыта продукции иранских производителей, а как важный партнер для индустриального и технологического сотрудничества в сельском хозяйстве, продолжает эксперт: «Минск обладает богатым опытом с точки зрения преодоления западных санкций. Скорее всего, в переговорах стороны еще затронули поставки продукции сельского хозяйства в Исламскую республику, в чем она сегодня сильно нуждается, а также обсудили использование белорусских каналов транзита для экспорта иранских товаров и вопросы гуманитарного сотрудничества».

Читайте также:Иран заявил о замене поврежденных израильскими ударами систем ПВО
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных