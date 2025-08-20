Иран и Белоруссия обсудили способы обхода западных санкций

Иран и Белоруссия обсудили способы обхода западных санкцийТегеран рассчитывает при помощи Минска восстановить свою ПВО, разрушенную Израилем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 августа принял во Дворце Независимости в Минске своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана. На встрече они обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС (куда Белоруссия входит в качестве партнера организации) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В белорусскую столицу президент Ирана прибыл на следующий день после завершения переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, где обсудил проекты развития международных транспортных коридоров.
Изначально ирано-белорусские переговоры в Минске планировались в июне, но из-за бомбардировок Израилем при поддержке США ядерных объектов Ирана (война продлилась с 13 по 24 июня) Пезешкиан был вынужден перенести свой визит. Перед началом диалога Лукашенко призвал своих иранских гостей «чувствовать себя в Белоруссии как у своих друзей», отметив, что белорусская сторона готова обсудить с ними любые вопросы – от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.
Лукашенко также обратил внимание на достигнутые договоренности между Исламской республикой и БРИКС, ЕАЭС и ШОС, благодаря которым Минск может развивать с Тегераном не только многосторонние, но и двусторонние отношения. Иран официально присоединился к БРИКС 1 января 2024 г. В ЕАЭС Исламская республика имеет статус государства – наблюдателя, а с середины мая текущего года входит в зону свободной торговли организации.
Со своей стороны Пезешкиан в очередной раз раскритиковал односторонние подходы США и некоторых государств Евросоюза в отношении Ирана и Белоруссии и подчеркнул, что обе страны смогут преодолеть последствия западных санкций лишь совместными усилиями. Еще он обратил внимание на совпадение точек зрения по многим вопросам международной политики, что, по его мнению, создает прочную основу для двустороннего сотрудничества на региональном и глобальном уровне.
В Белоруссии Иран в первую очередь интересует ее военная техника, в том числе средства ПВО, говорит младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. У белорусов вооружения имеют советское или российское происхождение. В случае совместных НИОКР в этой сфере, производства и ремонта сотрудничество с Минском имеет важное значение для Исламской республики, пояснил эксперт.
Обсуждение поставок белорусских вооружений в Иран также не исключила иранист Евдокия Добрева. По ее словам, в отличие от России, Белоруссия меньше связана международными ограничениями в этой сфере, и теоретически она могла бы принять участие в восстановлении иранской ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, которые серьезно пострадали во время 12-дневной войны с Израилем.
Кроме того, из-за санкций в настоящее время Иран испытывает острую проблему с электрогенерацией, а также имеет дефицит сельхозтехники, продолжает Лазовский. В данном случае белорусская сторона могла бы помочь с решением этих проблем, а также обеспечить поставки удобрений, продовольствия и поделиться своими научными достижениями в агрономии, добавил эксперт. «Также Тегеран может рассматривать Белоруссию как еще один источник для получения подсанкционных товаров. И хотя двусторонний товарооборот между ними пока незначительный, но он растет внушительными темпами – с $20 млн в 2020 г. до $113 млн в 2024 г. В целом между Белоруссией, Ираном и Россией постепенно оформляется полноценный союз, что позволяет им беспрепятственно обмениваться благами и услугами», – заметила эксперт.
Несмотря на низкие показатели двустороннего товарооборота, Иран при помощи Белоруссии расширяет пул своих партнеров на международной арене, говорит Добрева. Для Тегерана Белоруссия интересна не с точки зрения рынка сбыта продукции иранских производителей, а как важный партнер для индустриального и технологического сотрудничества в сельском хозяйстве, продолжает эксперт: «Минск обладает богатым опытом с точки зрения преодоления западных санкций. Скорее всего, в переговорах стороны еще затронули поставки продукции сельского хозяйства в Исламскую республику, в чем она сегодня сильно нуждается, а также обсудили использование белорусских каналов транзита для экспорта иранских товаров и вопросы гуманитарного сотрудничества».