Иран заявил о замене поврежденных израильскими ударами систем ПВО

«В этой навязанной войне первым действием сионистского противника было нацеливание на наши радары и системы ПВО. <...> Некоторые из наших систем ПВО были повреждены во время войны, но благодаря усилиям наших товарищей эти системы были быстро заменены и развернуты в заранее обозначенных местах», – сказал он.