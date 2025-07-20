Иран заявил о замене поврежденных израильскими ударами систем ПВО
Вооруженные силы Ирана заменили все средства противовоздушной обороны (ПВО), которые были повреждены в июне в результате атак Израиля. Об этом сообщил оперативный командующий армией республики Махмуд Мусави, пишет WANA.
Мусави подтвердил, что часть установок была повреждена во время ударов.
«В этой навязанной войне первым действием сионистского противника было нацеливание на наши радары и системы ПВО. <...> Некоторые из наших систем ПВО были повреждены во время войны, но благодаря усилиям наших товарищей эти системы были быстро заменены и развернуты в заранее обозначенных местах», – сказал он.
Мусави подчеркнул, что Израиль действовал в этом конфликте не в одиночку – ему помогали США и НАТО. Тегеран считает Штаты соучастником «преступлений сионистского режима», добавил он.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала Исламскую Республику. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские военные нанесли удар по трем крупнейшим иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.