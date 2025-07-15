Лавров: Иран не запрашивал помощь в восстановлении разрушенных объектов

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, что Иран готовил наземное вторжение в еврейское государство. По его словам, атака на Тегеран была обусловлена тем, что страна готовила «план Б по уничтожению Израиля». Именно поэтому накануне начала войны Тель-Авив развернул военных на границах с Иорданией и Египтом. Целью операции была не смена власти в Иране, а стремление «пошатнуть его и заставить их прекратить обмен ударами», пояснил министр.