Лавров: Иран не запрашивал помощь в восстановлении разрушенных объектов
Иран не запрашивал у стран ШОС помощь в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Тяньцзине.
«Иранская сторона с такими просьбами не обращалась», - уточнил Лавров.
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. В этот день израильская армия атаковала Исламскую республику. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские военные нанесли удар по трем крупнейшим иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.
7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал, что Иран готовил наземное вторжение в еврейское государство. По его словам, атака на Тегеран была обусловлена тем, что страна готовила «план Б по уничтожению Израиля». Именно поэтому накануне начала войны Тель-Авив развернул военных на границах с Иорданией и Египтом. Целью операции была не смена власти в Иране, а стремление «пошатнуть его и заставить их прекратить обмен ударами», пояснил министр.