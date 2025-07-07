Министр обороны Израиля обвинил Иран в подготовке наземного вторжения

По словам Каца, накануне начала войны Израиль развернул тысячи солдат на границах с Иорданией и Египтом. Он отметил, что в его распоряжении была информация о том, что Тегеран разрабатывает «план Б по уничтожению Израиля». План, продолжил израильский министр, заключался в том, чтобы использовать многочисленные шиитские вооруженные формирования для вторжения в еврейское государство.