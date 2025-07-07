Министр обороны Израиля обвинил Иран в подготовке наземного вторжения
Иран готовил наземное вторжение в Израиль. Об этом в ходе брифинга сообщил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, передает «Девятый канал».
Он пояснил, что решение Израиля атаковать Иран было принято с учетом опасений, что Тегеран нанесет первый удар. Кац добавил, что президент США Дональд Трамп также опасался, что Иран атакует американские силы на Ближнем Востоке.
По словам Каца, накануне начала войны Израиль развернул тысячи солдат на границах с Иорданией и Египтом. Он отметил, что в его распоряжении была информация о том, что Тегеран разрабатывает «план Б по уничтожению Израиля». План, продолжил израильский министр, заключался в том, чтобы использовать многочисленные шиитские вооруженные формирования для вторжения в еврейское государство.
Кац отметил, что Израиль не добивался смены власти в Иране. Целью страны было «пошатнуть его и заставить их прекратить обмен ударами». Он подчеркнул, что израильская сторона также не планировала убивать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но добавил, что «если бы он был на мушке, его бы убрали».
Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к противостоянию присоединились США, которые нанесли удар по иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.