Президент Ирана: Тегерану не нужна помощь Китая и РФ в случае войны

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Иран обращаться за помощью к Москве и Пекину, Пезешкиан подчеркнул: «Мы способны самостоятельно защитить нашу страну и ее территориальную целостность. Мы будем делать это до последней капли крови».