Президент Ирана: Тегерану не нужна помощь Китая и РФ в случае войны
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран способен самостоятельно защитить страну и не рассчитывает на военную поддержку со стороны Китая или России в случае масштабной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Отвечая на вопрос о том, намерен ли Иран обращаться за помощью к Москве и Пекину, Пезешкиан подчеркнул: «Мы способны самостоятельно защитить нашу страну и ее территориальную целостность. Мы будем делать это до последней капли крови».
Президент также отметил, что Иран не стремится к войне и отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Он связал эти обвинения с действиями израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его политику провокационной и разжигающей конфликты в регионе.
По словам Пезешкиана, суверенитет и независимость остаются приоритетами для Ирана. Страна, по его утверждению, готова стоять на собственных ногах, даже в условиях нарастающего давления.
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагает возобновить практику вывоза излишков обогащенного урана из Ирана с последующим его обеднением и использованием в мирных целях – на атомных электростанциях.