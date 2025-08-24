Лавров призвал Украину «отпустить» жителей Донбасса и Крыма

В беседе с телеканалом министр поднял и другие вопросы, в том числе о легитимности руководства Украины, и снова прокомментировал возможность встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, он указал, что Зеленский сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело. Однако Москва признает его де-факто «главой режима» и в этом качестве готова с ним встречаться.