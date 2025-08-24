Лавров призвал Украину «отпустить» жителей Донбасса и Крыма

Лавров призвал Украину «отпустить» жителей Донбасса и КрымаПри выполнении этого условия республика имеет право на существование, считает министр
Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей, которые на референдумах в Крыму и новых регионах РФ решили, что принадлежат к русской культуре. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В беседе с телеканалом министр поднял и другие вопросы, в том числе о легитимности руководства Украины, и снова прокомментировал возможность встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, он указал, что Зеленский сейчас не является легитимным лицом, который мог бы подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело. Однако Москва признает его де-факто «главой режима» и в этом качестве готова с ним встречаться.
При этом Путин не может встретиться с украинским президентом только для того, чтобы сфотографироваться и заявить ему о нелегитимности, подчеркнул российский министр.
«Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны, очень важен», – сказал он.
Россия никогда не подписывалась на обеспечение безопасности Украины после «незаконного, кровавого государственного переворота», заявил глава внешнеполитического ведомства. По гарантиям безопасности республики, считает он, должен быть консенсус, который бы учитывал базовые интересы России. Лавров напомнил о договоренностях с Украиной 2022 г., которые так и не были подписаны: документ включал в себя в том числе требование о том, что республика должна быть «нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной».