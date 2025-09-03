Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что ждет отношения России и Китая после переговоров Путина и Си

Россияне получают пробный безвизовый въезд в Китай, а китайцы – северных оленей
Владимир Кулагин
Владимир Путин и Си Цзиньпин наверняка могут быть довольны достигнутым на прошедших переговорах
Владимир Путин и Си Цзиньпин наверняка могут быть довольны достигнутым на прошедших переговорах / Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели 2 сентября в Пекине полноценные переговоры в рамках четырехдневного официального визита, а на полях представители стран заключили более 20 соглашений. При этом сперва диалог шел на троих, с участием президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.

И подобная седьмая по счету встреча в конечном счете вылилась в знаменательное событие – заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток» (подробнее см. стр. 1), переговоры об этих проектах тянулись еще с конца 2000-х гг.

Си в своей речи на трехсторонней встрече использовал два китайских фразеологизма, по смыслу означающих «один в поле не воин». Хурэлсух отметил, что срок программы по созданию экономического коридора из России через Монголию в Китай продлен до 2031 г. Осенью 2024 г. главы правительств трех стран утвердили обновленный перечень 33 проектов по этой программе, главным из которых стало строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП – «Алтанбулагом» на границе с Россией и «Замын-Уудом» у границы КНР.

Как проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Политика / Международные отношения

Си назвал Китай и Россию «основными странами – победительницами во Второй мировой войне», которые твердо отстаивают ее итоги и историческую правду. В этом контексте он вспомнил как московский парад 9 мая, так и приуроченные к 80-летней годовщине окончания военных действий в Азии торжества в Пекине 3 сентября, на которые съехалось большое число лидеров стран. Путин на эту же тему анонсом сделал реверанс, выразив уверенность, что возможная дождливая погода в китайской столице не помешает военным Народно-освободительной армии Китая выступить «с присущим им обычным блеском».

При этом российский президент вспомнил и о де-факто первом масштабном праздновании в Китае победы во Второй мировой – параде 2015 г. Переговоры между Си и Путиным за чашкой чая анонсировались с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы администрации Путина Максима Орешкина. Со стороны КНР там были один из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

Среди 22 подписанных документов, которые приведены единым списком на сайте Кремля, выделяются дорожная карта по реализации концепции развития разделенного между странами острова Большой Уссурийский, соглашения по развитию мирного атома, «Роскосмоса» и Китайской национальной космической администрации – о сотрудничестве по интеграции российского прибора «пылевой мониторинг Луны» в состав китайского космического аппарата миссии «Чанъэ-7». Также стороны договорились о создании совместных пилотных зон сельскохозяйственного сотрудничества на российском Дальнем Востоке и подписали два соглашения об экспорте северных оленей и сушеных пантов.

Россия и Китай подписали 22 соглашения в рамках визита Путина

Политика / Международные отношения

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут пояснила «Первому каналу», что «панты китайцы уважают, так как они дают энергию человеку, и [министр финансов России] Антон Германович [Силуанов] говорит – хорошая штука». Из России в Китай будут поставляться и живые северные олени, говорится на сайте ведомства Лут.

Наконец, ведущие российские и китайские университеты расширяют сотрудничество (например, МГУ и Пекинский создают российско-китайский институт фундаментальных исследований, а ВШЭ с этим же университетом налаживают академические обмены), равно как и госСМИ.

Безусловно, заключение меморандума по строительству «Силы Сибири – 2» – важнейшее событие в ходе нынешнего визита Путина в КНР в том числе и потому, что были посрамлены скептики, которые не верили, что страны договорятся, отмечает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Развивать остров Большой Уссурийский, который был разделен после уточнения границ в 2004 г., вместе выглядит просто логичным планом.

Как проходит визит Путина в Пекин
Президент Владимир Путин продолжает четырехдневную рабочую поездку в Китай, которая началась 31 августа с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После него глава государства отправился из Тяньцзиня в Пекин, где 2 сентября провел переговоры с главами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также несколько двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Что происходит во время визита российского лидера и кто еще прибыл в столицу Поднебесной – в галерее «Ведомостей».
1  / 19

Президент Владимир Путин продолжает четырехдневную рабочую поездку в Китай, которая началась 31 августа с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После него глава государства отправился из Тяньцзиня в Пекин, где 2 сентября провел переговоры с главами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также несколько двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Что происходит во время визита российского лидера и кто еще прибыл в столицу Поднебесной – в галерее «Ведомостей». / Сергей Бобылев / РИА Новости

Одновременно 2 сентября МИД Китая сделало заявление, которое может упростить жизнь более чем 1 млн россиян. Речь идет об отмене с 15 сентября виз для путешествия в КНР до 30 дней. Эксперимент пока запланирован на один год.

В 2024 г. число посетивших Китай россиян оценивалось в диапазоне от 1,6 млн до 1,9 млн человек. Более 1 млн граждан России посетили тогда Китай в качестве туристов, остальные – с деловыми целями, а в первом полугодии 2025 г. турпоток снова стремительно вырос более чем на 40% в годовом выражении, сказал «Ведомостям» специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Практика односторонней отмены виз со стороны Китая для граждан других стран была в ходу в последние годы, но пока сохраняется неопределенность, изменится ли принцип въезда для китайских граждан в Россию, которые сейчас должны для прибытия до 30 дней оформить электронную визу. В 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ. Кроме всего прочего, остается в силе безвизовый канал въезда в Россию для групп от пяти человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных