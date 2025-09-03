Что ждет отношения России и Китая после переговоров Путина и Си

1 / 19

Президент Владимир Путин продолжает четырехдневную рабочую поездку в Китай, которая началась 31 августа с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После него глава государства отправился из Тяньцзиня в Пекин, где 2 сентября провел переговоры с главами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также несколько двухсторонних встреч, в том числе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Что происходит во время визита российского лидера и кто еще прибыл в столицу Поднебесной – в галерее «Ведомостей». / Сергей Бобылев / РИА Новости