Что ждет отношения России и Китая после переговоров Путина и Си

Что ждет отношения России и Китая после переговоров Путина и СиРоссияне получают пробный безвизовый въезд в Китай, а китайцы – северных оленей
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели 2 сентября в Пекине полноценные переговоры в рамках четырехдневного официального визита, а на полях представители стран заключили более 20 соглашений. При этом сперва диалог шел на троих, с участием президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха.
И подобная седьмая по счету встреча в конечном счете вылилась в знаменательное событие – заключение «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток» (подробнее см. стр. 1), переговоры об этих проектах тянулись еще с конца 2000-х гг.
Си в своей речи на трехсторонней встрече использовал два китайских фразеологизма, по смыслу означающих «один в поле не воин». Хурэлсух отметил, что срок программы по созданию экономического коридора из России через Монголию в Китай продлен до 2031 г. Осенью 2024 г. главы правительств трех стран утвердили обновленный перечень 33 проектов по этой программе, главным из которых стало строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП – «Алтанбулагом» на границе с Россией и «Замын-Уудом» у границы КНР.
Си назвал Китай и Россию «основными странами – победительницами во Второй мировой войне», которые твердо отстаивают ее итоги и историческую правду. В этом контексте он вспомнил как московский парад 9 мая, так и приуроченные к 80-летней годовщине окончания военных действий в Азии торжества в Пекине 3 сентября, на которые съехалось большое число лидеров стран. Путин на эту же тему анонсом сделал реверанс, выразив уверенность, что возможная дождливая погода в китайской столице не помешает военным Народно-освободительной армии Китая выступить «с присущим им обычным блеском».
При этом российский президент вспомнил и о де-факто первом масштабном праздновании в Китае победы во Второй мировой – параде 2015 г. Переговоры между Си и Путиным за чашкой чая анонсировались с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы администрации Путина Максима Орешкина. Со стороны КНР там были один из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.
Среди 22 подписанных документов, которые приведены единым списком на сайте Кремля, выделяются дорожная карта по реализации концепции развития разделенного между странами острова Большой Уссурийский, соглашения по развитию мирного атома, «Роскосмоса» и Китайской национальной космической администрации – о сотрудничестве по интеграции российского прибора «пылевой мониторинг Луны» в состав китайского космического аппарата миссии «Чанъэ-7». Также стороны договорились о создании совместных пилотных зон сельскохозяйственного сотрудничества на российском Дальнем Востоке и подписали два соглашения об экспорте северных оленей и сушеных пантов.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут пояснила «Первому каналу», что «панты китайцы уважают, так как они дают энергию человеку, и [министр финансов России] Антон Германович [Силуанов] говорит – хорошая штука». Из России в Китай будут поставляться и живые северные олени, говорится на сайте ведомства Лут.
Наконец, ведущие российские и китайские университеты расширяют сотрудничество (например, МГУ и Пекинский создают российско-китайский институт фундаментальных исследований, а ВШЭ с этим же университетом налаживают академические обмены), равно как и госСМИ.
Безусловно, заключение меморандума по строительству «Силы Сибири – 2» – важнейшее событие в ходе нынешнего визита Путина в КНР в том числе и потому, что были посрамлены скептики, которые не верили, что страны договорятся, отмечает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Развивать остров Большой Уссурийский, который был разделен после уточнения границ в 2004 г., вместе выглядит просто логичным планом.
Одновременно 2 сентября МИД Китая сделало заявление, которое может упростить жизнь более чем 1 млн россиян. Речь идет об отмене с 15 сентября виз для путешествия в КНР до 30 дней. Эксперимент пока запланирован на один год.
В 2024 г. число посетивших Китай россиян оценивалось в диапазоне от 1,6 млн до 1,9 млн человек. Более 1 млн граждан России посетили тогда Китай в качестве туристов, остальные – с деловыми целями, а в первом полугодии 2025 г. турпоток снова стремительно вырос более чем на 40% в годовом выражении, сказал «Ведомостям» специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Практика односторонней отмены виз со стороны Китая для граждан других стран была в ходу в последние годы, но пока сохраняется неопределенность, изменится ли принцип въезда для китайских граждан в Россию, которые сейчас должны для прибытия до 30 дней оформить электронную визу. В 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ. Кроме всего прочего, остается в силе безвизовый канал въезда в Россию для групп от пяти человек.