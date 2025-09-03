Трамп назвал военный парад в Китае «впечатляющим»Он подчеркнул, что у него хорошие отношения со всеми участниками мероприятий в Китае
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал китайский военный парад как «впечатляющий» и отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми его участниками. Об этом он заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Журналисты, присутствующие на встрече двух лидеров, попросили Трампа прокомментировать его слова о якобы «заговоре» против США и спросили, не считает ли он это поводом для введения вторичных санкций против торговых партнеров России.
«Ну, я уже сделал это в отношении Индии, и мы занимаемся этим в других вопросах», – сказал он, отметив, что уже комментировал парад в своем сообщении в сети Truth Social.
О параде
Трамп, однако, отметил, что китайский парад произвел на него сильное впечатление.
«Я подумал, что это была красивая церемония. Очень впечатляюще. Но я понял, зачем они это сделали: они надеялись, что я буду смотреть. И я действительно смотрел», – сказал американский президент.
Трамп также подчеркнул, что его отношения со всеми участниками парада складываются хорошо.
«В ближайшую неделю или две мы узнаем, насколько хорошие [отношения]», – добавил он.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Трамп не лишен чувства юмора. Так Путин ответил на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, как он относится к словам Трампа в его соцсетях, где тот написал, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».
Российский лидер сообщил, что у него с Трампом сложились «добрые отношения», лидеры обращаются друг к другу по именам. Путин отметил, что за четыре дня его визита в КНР «никто никогда не высказывал таких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».
Путин уточнил, что деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «не направлена на борьбу с кем бы то ни было»: «Она направлена на то, чтобы искать лучшие способы развития нас самих».
3 сентября президент США пожелал «великолепного» праздника в честь 80-летия завершения Второй мировой войны председателю КНР Си Цзиньпину.
О речи Си
Трамп выразил недовольство тем, как в Китае упоминали роль США в борьбе с фашизмом, отметив при этом, что председатель Си Цзиньпин является его другом.
«Мы очень сильно помогли Китаю, когда они говорят о свободе. Я считаю, и надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы, – сказал Трамп. – Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина».
Трамп подчеркнул, однако, что считает китайского лидера своим другом.
«Он мой друг, но я думаю, что США должны были быть упомянуты в этой речи, потому что мы очень сильно помогли Китаю», – сказал он.
3 сентября в Пекине прошел военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне против милитаристской Японии. На нем Китай впервые показал силы стратегической ядерной триады.
Мероприятие прошло под руководством председателя КНР Си Цзиньпина. В начале он осмотрел парадные расчеты, проехав на лимузине Hongqi по проспекту Чанъаньцзе, и затем переместился на трибуны на площади Тяньаньмэнь.
Гостями мероприятия стали 26 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министры Армении и Пакистана Никол Пашинян и Шехбаз Шариф.
Парадным маршем по площади Тяньаньмэнь, по разным оценкам, прошли от 10 000 до 45 000 солдат и офицеров. За ними наблюдали примерно 50 000 зрителей и журналистов.