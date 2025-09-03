Трамп назвал военный парад в Китае «впечатляющим»

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Трамп не лишен чувства юмора. Так Путин ответил на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, как он относится к словам Трампа в его соцсетях, где тот написал, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».