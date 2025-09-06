Российский туризм в цифрах и графиках

Российский туризм в цифрах и графикахС 15 сентября Китай открывает безвизовый режим для граждан РФ
С 15 сентября 2025 г. и до 14 сентября 2026 г. Китай вводит для граждан РФ пробный безвизовый режим, объявил 2 сентября МИД КНР. Прежде без визы можно было посетить только Гонконг (до 14 дней), Макао и Хайнань (до 30 дней). В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что эта мера позволит увеличить турпоток из РФ в Китай на 30–40%. О том, в какие страны россияне могут въехать без визы, как менялся выездной турпоток из РФ и внутренний туризм в последние годы, – в графиках «Ведомостей».
Паспорт России находится на 43-м месте в рейтинге Henley & Partners, который оценивает свободу передвижений по миру: россияне могут путешествовать без визы в 114 стран. Эту строчку в рейтинге РФ делит с Турцией. Год назад Россия занимала 51-е место.
По данным профильного сайта Passport Index, россиянам не нужна виза для въезда в 84 государства, а для визита в еще 40 требуется оформить визу по прибытии.
В числе популярных среди российских туристов безвизовых стран, по оценке сервиса «Яндекс.Путешествия», – Турция (непрерывно можно находиться в стране до 60 дней), ОАЭ (90), Казахстан (90), Грузия (360), Таиланд (60), Вьетнам (90) и Абхазия (90).
Большинство стран, куда граждане РФ могут путешествовать без визы, находятся в Азии, Южной Америке и южной части Африки.
Сколько и куда ездят россияне за рубеж
По данным Росстата, в 2024 г. из России было совершено более 27,3 млн поездок за границу. Это в 2,2 раза больше, чем в разгар пандемии 2020 г., но в 1,6 раза меньше, чем в доковидном 2019 г. На статистике сказалось и решение Евросоюза после начала спецоперации на Украине приостановить действие упрощенного визового режима с РФ и ужесточить требования для оформления шенгенских виз. А ряд европейских стран (Финляндия, Дания, Нидерланды, Польша и др.) вовсе закрыли въезд россиянам с шенгеном, выданным другими государствами.
При расчете выездного турпотока Росстат учитывает поездки на срок менее года, совершаемые с целью деловых визитов, отдыха или с иными личными намерениями, за исключением трудоустройства. Поездки студентов, экипажей, дипломатов и военнослужащих не учитываются.
По оценке АТОР, выездной турпоток из России по 25 самым популярным туристическим направлениям среди россиян в 2024 г. вырос на 15,4% и составил 17,4 млн поездок.
При этом темпы роста организованного выездного туризма, по данным Росстата, существенно выше: в 2024 г. туроператоры организовали свыше 10,1 млн поездок россиян за границу – на 36% больше, чем в 2019 г.
С августа 2023 г. был возобновлен безвизовый режим в Китай для туристических групп из России в составе от 5 до 50 человек. Они могли находиться в стране до 15 дней. Благодаря этому в том же году КНР посетили свыше 81 500 организованных туристов, а в 2024 г. – уже свыше 500 000.
Вместе с тем в последние два года резко выросло и общее число турпоездок в Китай: если в 2022 г. в страну было совершено всего 17 400 таких путешествий из РФ, то в 2024 г. – уже свыше 1,5 млн. Впрочем, это пока еще значительно меньше результатов доковидного 2019-го, когда страну посетили более 2,3 млн россиян.
По данным Росстата, самыми популярными для туристов из РФ остаются Турция (6 млн поездок в 2024 г.), Абхазия (5,7 млн), Казахстан (2,6 млн), ОАЭ (1,9 млн) и Китай (1,5 млн). В сумме на эти страны приходится 65,2% всех зарубежных поездок россиян.
При этом АТОР уточняет, что Абхазию в туристических целях посещают всего 1,4–1,5 млн человек, остальное – многократные маятниковые перемещения самих граждан республики с российскими паспортами через границу.
Всего по итогам 2024 г. лидерами по приросту турпотока из РФ стали возобновивший авиасообщение Вьетнам (48 000 турпоездок против 3600 в 2023 г.), Марокко (26 000 против 11 000) и Китай (1,6 млн против 733 000).
Въездной турпоток в Россию растет меньшими темпами, чем выездной, следует из данных Росстата: в 2024 г. он увеличился на 10% по сравнению с 2022 г. и на 42% – по сравнению с 2020 г. Но он все еще в 2,7 раза меньше, чем в 2019 г.
Наибольшее число турпоездок в РФ совершается из Казахстана (2,4 млн в 2024 г. против 1,6 млн в 2022 г.), Китая (1,2 млн против 29 700) и Узбекистана (860 000 против 366 000).
Внутренний туризм растет
На фоне ограничений поездок граждан РФ в западные страны и приема российских карт за рубежом растет внутренний туризм по стране: с 2022 г. число таких путешествий выросло на 11%, составив почти 171 млн.
Регионами-лидерами по объему внутреннего туризма остаются Московская область (рост турпоездок на 36% за три года), Санкт-Петербург (+22%) и Москва (+19%). Краснодарский край и Ленобласть по-прежнему входят в топ-5 популярнейших регионов для внутреннего туризма, но россияне в 2024 г. совершили туда на 12,2% и 22% соответственно меньше поездок.
Наибольший прирост внутреннего турпотока в 2024 г. зафиксирован в Ингушетии, Ярославской и Вологодской областях, а наибольшее снижение – в Северной Осетии, Новгородской и Рязанской областях.