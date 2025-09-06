Российский туризм в цифрах и графиках

По данным Росстата, в 2024 г. из России было совершено более 27,3 млн поездок за границу. Это в 2,2 раза больше, чем в разгар пандемии 2020 г., но в 1,6 раза меньше, чем в доковидном 2019 г. На статистике сказалось и решение Евросоюза после начала спецоперации на Украине приостановить действие упрощенного визового режима с РФ и ужесточить требования для оформления шенгенских виз. А ряд европейских стран (Финляндия, Дания, Нидерланды, Польша и др.) вовсе закрыли въезд россиянам с шенгеном, выданным другими государствами.