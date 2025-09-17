Как Трамп начал войну против левых после убийства Чарли Кирка

Другое громкое высказывание Трампа касалось Сороса (президент не уточнил, имеется ли в виду 95-летний Джордж Сорос или его сын Алекс, управляющий бизнесом отца), которого глава государства обвинил в финансировании леворадикалов и в попытках дестабилизировать ситуацию в США. Выступая на консервативном телеканале Fox News, он заявил о намерении открыть расследование в отношении Сороса по закону RICO Act (изначально в 1970 г. создавался для борьбы с мафией). При этом в конце августа в своей соцсети Truth Social Трамп упоминал обоих: «Джорджу Соросу и его замечательному леворадикальному сыну должны быть предъявлены обвинения по закону RICO из-за их поддержки насильственных протестов и многого другого на всей территории Соединенных Штатов Америки <...>».