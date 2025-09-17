Как Трамп начал войну против левых после убийства Чарли Кирка

Как Трамп начал войну против левых после убийства Чарли КиркаПод угрозой 95-летний миллиардер Джордж Сорос и движение «Антифа»
Спустя неделю после убийства христианского консервативного активиста Чарли Кирка в администрации президента США Дональда Трампа стали часто говорить о необходимости активнее бороться с организациями, распространяющими, по их мнению, леворадикальную повестку. Например, сам Трамп допустил признание движения «Антифа» террористической организацией. «Я бы это сделал <...> «Антифа» – ужасно. Но есть и другие группы», – сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщает телеканал CNN, Трамп также рассматривает возможность лишения НКО, продвигающих левую повестку, налоговых льгот. При этом, согласно американской ассоциации юристов, ни у президента, ни у налоговой службы (IRS) просто нет полномочий легко лишить льгот несколько организаций. Каждое подобное решение требует проведения соответствующих процедур. И даже в случае лишения льготного статуса организация может заново запросить его или перераспределить свои активы в пользу другой имеющей такие выгоды.
Более подробно возможные планы администрации ранее изложил один из основных кураторов внутренней политики – старший советник Трампа Стивен Миллер. По его словам, в борьбе с леворадикалами администрация использует ресурсы минюста и агентства по национальной безопасности: «Мы направим нашу злость <...> на искоренение этих террористических организаций <...> в память о Чарли мы сделаем это» (цитата по USA Today).
А вице-президент США Джеймс Вэнс, который был близок с Кирком, 15 сентября был ведущим на его подкасте, где тоже подчеркивал необходимость борьбы с «особо деструктивным движением левого экстремизма».
Другое громкое высказывание Трампа касалось Сороса (президент не уточнил, имеется ли в виду 95-летний Джордж Сорос или его сын Алекс, управляющий бизнесом отца), которого глава государства обвинил в финансировании леворадикалов и в попытках дестабилизировать ситуацию в США. Выступая на консервативном телеканале Fox News, он заявил о намерении открыть расследование в отношении Сороса по закону RICO Act (изначально в 1970 г. создавался для борьбы с мафией). При этом в конце августа в своей соцсети Truth Social Трамп упоминал обоих: «Джорджу Соросу и его замечательному леворадикальному сыну должны быть предъявлены обвинения по закону RICO из-за их поддержки насильственных протестов и многого другого на всей территории Соединенных Штатов Америки <...>».
Запуск расследования в отношении Сороса реален, но его перспективы сомнительны, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, это будет откровенно политизированный процесс. По сути, он станет актом мести Трампа за его уголовное преследование по тому же закону в штате Джорджия по делу о попытках вмешательства в выборы 2020 г.
Согласно исследованию YouGov, проведенному в период с 12 по 15 сентября, 37% американцев считают, что обвиняемый в убийстве Кирка 22-летний Тайлер Робинсон был мотивирован левыми взглядами, а 17% думают, что правыми. При этом теории о влиянии на него левых взглядов придерживаются 68% республиканцев и только 10% демократов. На этом фоне 83% американцев уверены, что за последние пять лет уровень политической поляризации в США только увеличился. Кроме того, 78% американцев (75% демократов и 89% республиканцев) считают, что насилие не может быть оправдано политическими целями.
Последние заявления Трампа и его союзников направлены на получение максимальной поддержки общества, без которой трудно представить реальные перспективы идеологической трансформации в США, объяснил научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт считает, что сейчас администрация пытается политизировать убийство Кирка и проверить, насколько эта тема способствует продвижению антилеволиберальных нарративов в обществе. Если говорить конкретно о стратегии и инструментах борьбы с левыми НКО, то Трамп будет придерживаться традиционного для себя подхода: обращение в суд с исками и применение исполнительных указов.
Самая очевидная тактика со стороны сторонников Трампа – маргинализация прогрессистов в информационном поле и на законодательном уровне, продолжает Кошкин. В частности, речь может идти о потенциальном запуске уголовных расследований по законодательству по борьбе с организованной преступностью (RICO). По мнению эксперта, не исключены и «облавы» против «подозрительных» организаций по аналогии с иммиграционными рейдами против нелегалов. «Убийство Кирка развязывает руки Трампу и дает ему весомый аргумент для насаждения своей антипрогрессистской повестки. Но это не означает, что его действия останутся без ответа: встречные судебные иски неизбежны, резюмировал Кошкин.