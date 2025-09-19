Reuters: Трамп может спровоцировать новое вторжение в Афганистан

Reuters: Трамп может спровоцировать новое вторжение в АфганистанВ МИД Афганистана выступили против введения ВС США на базу Баграм
Инициатива президента США Дональда Трампа по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане может обернуться масштабным военным вмешательством, потребовавшим бы десятков тысяч военнослужащих и развертывания передовых систем ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По их словам, даже в случае согласия движения «Талибан», контролирующего страну, для удержания базы потребуются значительные ресурсы: ремонт инфраструктуры, снабжение анклава в государстве без выхода к морю, а также зачистка прилегающих территорий от возможных атак.
Чиновники отмечают, что база уязвима перед угрозами со стороны «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), а также современных ракетных систем Ирана. Один из бывших представителей Пентагона подчеркнул, что близость объекта к Китаю не дает существенных военных преимуществ, а риски его удержания превышают потенциальную выгоду.
Кабул заявил, что не готов к заключению подобного соглашения. Представитель МИД Афганистана Закир Джалал подчеркнул в соцсети Х, что сотрудничество с США возможно лишь «без сохранения военного присутствия в какой-либо части Афганистана». Он добавил, что отношения между двумя странами могли бы строиться на основе взаимного уважения и общих интересов.
В рамках взаимодействия по вопросам освобождения граждан США, удерживаемых в Афганистане, в минувшие выходные спецпосланник администрации Трампа по вопросам заложников Адам Белер и бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провели переговоры с министром иностранных дел «Талибана» Амиром Ханом Муттаки.
Ранее Трамп заявлял, что хотел бы вернуть Баграм из-за его стратегического расположения, и даже намекал на возможность «сделки» с талибами. База, построенная СССР, долгое время служила основным опорным пунктом американских войск в Афганистане, но США покинули ее в 2021 г. в рамках вывода международного контингента, напоминает Reuters.
Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером сообщил, что Вашингтон работает над возвращением авиабазы Баграм.
В мае Пентагон объявил о начале расследования вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 г., включая события в аэропорту Кабула. Руководить расследованием будет помощник министра обороны Шон Парнелл, в комиссию войдут бывший подполковник Стюарт Шеллер и публицист Джерри Данливи.