Reuters: Трамп может спровоцировать новое вторжение в Афганистан

Чиновники отмечают, что база уязвима перед угрозами со стороны «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), а также современных ракетных систем Ирана. Один из бывших представителей Пентагона подчеркнул, что близость объекта к Китаю не дает существенных военных преимуществ, а риски его удержания превышают потенциальную выгоду.