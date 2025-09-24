В Кремле ответили на слова Дональда Трампа о России как «бумажном тигре»Президент США выразил видение Владимира Зеленского, считает Дмитрий Песков
Резкие заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им 23 сентября, были сделаны после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и под его влиянием. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию. И это сможет сделать наш министр иностранных дел [Сергей] Лавров, который будет встречаться со своим визави [госсекретарем Марко Рубио] в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН», – сказал представитель Кремля.
Песков заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, предсказуемость и социальную ориентированность несмотря на десятки тысяч введенных против страны санкций. Он подчеркнул, что государство выполняет и планирует на годы вперед социальные обязательства перед населением.
По словам Пескова, экономика работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности вооруженных сил, продолжающих специальную военную операцию. Он отметил, что эта война не является бесцельной, а направлена на обеспечение безопасности и интересов России, а также на ликвидацию первопричин конфликта с Украиной. Песков добавил, что конфликт связан с нежеланием предыдущих администраций США и европейцев принимать во внимание российские озабоченности в сфере европейской безопасности.
По его словам, Владимир Путин высоко ценит политическую волю Трампа способствовать мирному урегулированию на Украине. Киев же «ушел в пассивную позицию», пытаясь продемонстрировать своим европейским спонсорам, что «они могут воевать», заявил Песков. «Но они должны не забывать, что с каждым прожитым днём, когда украинская сторона отказывается от переговоров, переговорные позиции украинской стороны будут только ухудшаться. Это реальное положение дел. И динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», – отметил он.
Песков также прокомментировал слова Трампа о том, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушают их воздушное пространство. По мнению Пескова, «истерика насчёт того, что наши военные лётчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чьё-то воздушное пространство» безосновательная и голословна. «Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полётов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает», – сказал он.
Двусторонние российско-американских отношениях восстанавливаются гораздо медленнее, чем России хотелось бы, отметил представитель Кремля: «Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия для прошлых администрация действительно очень серьёзные, они мешают идти вперёд. Вместе с тем огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами, они выгодны американскому бизнесу. Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная, и, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией». Поэтому Россия остается открыта к восстановлению двусторонних отношений, обсуждая существующие раздражители, однако сейчас эта работа идет медленно, добавил Песков.
Трамп в соцсети Truth Social написал, что он ознакомился с военным и экономическим положением России и Украины, и понял, что Украина «при поддержке ЕС способна сражаться и отвоевать всю Украину в ее изначальном виде». По его словам, «Россия бесцельно сражается три с половиной года в войне, которую настоящая военная держава победила бы меньше чем за неделю». «Это не красит Россию. На самом деле она все больше выглядит как "бумажный тигр», – написал Трамп. Он раскритиковал ситуацию в экономике России, которая большинство денег тратит на войну с Украиной., у которой «прекрасный боевой дух». «Украина сможет вернуть свою страну в изначальной форме и, кто знает, может быть, и пойти дальше», – написал Трамп. После этого он пожелал России и Украине «всего хорошего», а также добавил, что США продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним то, что считаем нужным».