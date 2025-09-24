В Кремле ответили на слова Дональда Трампа о России как «бумажном тигре»

Трамп в соцсети Truth Social написал, что он ознакомился с военным и экономическим положением России и Украины, и понял, что Украина «при поддержке ЕС способна сражаться и отвоевать всю Украину в ее изначальном виде». По его словам, «Россия бесцельно сражается три с половиной года в войне, которую настоящая военная держава победила бы меньше чем за неделю». «Это не красит Россию. На самом деле она все больше выглядит как "бумажный тигр», – написал Трамп. Он раскритиковал ситуацию в экономике России, которая большинство денег тратит на войну с Украиной., у которой «прекрасный боевой дух». «Украина сможет вернуть свою страну в изначальной форме и, кто знает, может быть, и пойти дальше», – написал Трамп. После этого он пожелал России и Украине «всего хорошего», а также добавил, что США продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним то, что считаем нужным».