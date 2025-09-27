Трамп просит Верховный суд отменить гражданство по рождению

Трамп просит Верховный суд отменить гражданство по рождениюС начала вступления в должность он борется с XIV поправкой к американской Конституции
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть конституционность указа главы государства, направленного на отмену гражданства по праву рождения. Вопрос на рассмотрение судей выносится во второй раз в этом году, пишет CNN со ссылкой на копию апелляции.
Согласно XIV поправке к Конституции США, все лица, родившиеся или натурализованные в США и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Администрация президента заявила Верховному суду, что это представление «ошибочно», а эта точка зрения стала «распространенной, с разрушительными последствиями».
В первый же день на посту 20 января Трамп подписал указ «О защите значения и ценности американского гражданства». В нем администрация подчеркнула некорректную, по ее мнению, интерпретацию XIV поправки. 5 февраля окружная судья Дебра Бордман приняла решение о блокировке указа в целом до принятия решения судом вышестоящей инстанции.
В июле, напоминает CNN, Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско оставил в силе решение судьи из Сиэтла, которое заблокировало инициативу Трампа. В этом же месяце судья из Нью-Гэмпшира запретил своим решением исполнение указа Трампа в отношении любых младенцев, которых могла бы коснуться политика президента. Администрация Белого дома 26 сентября подала апелляции по обоим этим делам.
«Решения суда низшей инстанции лишили законной силы политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации, таким образом, что это подрывает безопасность наших границ», – приводит CNN заявление главного апелляционного прокурора администрации.
По мнению Белого дома, эти решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч не имеющих на это права людей». Отмечается, что заявление еще не поступило в суд.
Администрация была уверена, как пишет телеканал, что Верховный суд одобрит политику Трампа, но пока «не совсем ясно, проголосуют ли в конечном итоге четверо судей за рассмотрение этих дел, как это требуется». Ряд новых решений продолжают приостанавливать действие политики президента и теперь администрация просит судей заняться этими делами, чтобы «решить этот вопрос раз и навсегда», говорится в статье. До этого, в июне, Верховный суд США уже признавал, что обеспечительные меры, приостанавливающие действие указа об отмене гражданства по рождению суда первой инстанции, не соответствуют его полномочиям.