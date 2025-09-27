Трамп просит Верховный суд отменить гражданство по рождению

Администрация была уверена, как пишет телеканал, что Верховный суд одобрит политику Трампа, но пока «не совсем ясно, проголосуют ли в конечном итоге четверо судей за рассмотрение этих дел, как это требуется». Ряд новых решений продолжают приостанавливать действие политики президента и теперь администрация просит судей заняться этими делами, чтобы «решить этот вопрос раз и навсегда», говорится в статье. До этого, в июне, Верховный суд США уже признавал, что обеспечительные меры, приостанавливающие действие указа об отмене гражданства по рождению суда первой инстанции, не соответствуют его полномочиям.