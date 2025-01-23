Суд в Сиэтле заблокировал указ Трампа о гражданстве при рождении в США

Старший окружной судья США Джон Коэнур раскритиковал изменения и выдал временный запретительный судебный приказ, который не позволяет указу Трампа вступить в силу по всей стране. Он заявил, что работает в судебной системе уже более 40 лет и за весь этот срок не видел более удачного вопроса для прямолинейного «нет». В суде, как указывается, на рассмотрении указа был также и сотрудник Минюста Бретт Шумейт, который, напротив, заявил, что указ действительно конституционен.