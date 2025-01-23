Суд в Сиэтле заблокировал указ Трампа о гражданстве при рождении в США
Федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства США по праву рождения на территории страны, передает Seattle Times. Судья назвал указ антиконституционным.
Старший окружной судья США Джон Коэнур раскритиковал изменения и выдал временный запретительный судебный приказ, который не позволяет указу Трампа вступить в силу по всей стране. Он заявил, что работает в судебной системе уже более 40 лет и за весь этот срок не видел более удачного вопроса для прямолинейного «нет». В суде, как указывается, на рассмотрении указа был также и сотрудник Минюста Бретт Шумейт, который, напротив, заявил, что указ действительно конституционен.
Исполнительный указ президента США останется заблокированным как минимум на 14 дней, пока в Вашингтоне и других местах продолжаются судебные иски в отношении действий Трампа. Генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун подал в суд на Трампа и его администрацию 21 января, на следующий день после того, как президент издал указ об отмене гражданства по праву рождения. Браун на пресс-конференции назвал указ «неконституционной, неамериканской и жестокой… попыткой переопределить, что значит быть американцем».
Решение Коэнура стало первым после потока исков, поданных на этой неделе по всей стране с попытками заблокировать указ. К иску Вашингтона присоединились Орегон, Иллинойс и Аризона. Восемнадцать других штатов подали аналогичный иск в федеральный суд Массачусетса, а несколько групп по защите прав иммигрантов подали иск против администрации в федеральный суд Нью-Гемпшира.
Право на гражданство США устанавливается 14-й поправкой Конституции США. Она начинается словами: «Все лица, родившиеся в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов Америки». Трамп, 21 января, помимо изменений о гражданстве, подписал еще указ об отмене 78 исполнительных указов Джо Байдена.
Трамп временно запретил федеральным учреждениям издавать какие-либо указы до того, как его администрация полностью войдет в курс дела и приступит к работе. Он также временно запретил госучреждениям нанимать на работу служащих. Исключение сделано только для армии и ряда других структур, каких именно – пока не уточняется.
Трамп также подписал указы, обязывающие всех федеральных сотрудников вернуться к очной работе, а каждое федеральное ведомство и агентство – решить «кризис стоимости жизни» в США.
Новый президент подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения, указ федеральному правительству о восстановлении «свободы слова» и предотвращении «государственной цензуры» свободы слова, а также указ о прекращении «использования правительства в качестве оружия» были подписаны Трампом под аплодисменты сторонников.