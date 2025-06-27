Дональд Трамп одержал важную победу в деле о гражданстве по праву рождения
Верховный суд США с перевесом шесть против трех признал, что обеспечительные меры (общенациональный судебный запрет/universal injunction), приостанавливающие действие указа президента США Дональда Трампа об отмене гражданства по рождению (при рождении на территории США) суда первой инстанции, не соответствуют ее полномочиям. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте высшей инстанции 27 июня по мск.
«Традиционно суды издавали судебные запреты, запрещающие должностным лицам исполнительной власти применять оспариваемый закон только в отношении истцов в конкретном судебном процессе. Судебные запреты, которые мы рассматриваем сегодня, отражают более недавний тренд: окружные суды наделяются полномочиями запрещать применение закона в отношении кого бы то ни было. Эти судебные запреты, известные как "универсальные судебные запреты", вероятно, превышают те справедливые полномочия, которые конгресс передал федеральным судам. Таким образом, мы удовлетворяем ходатайство правительства о частичной отмене судебных запретов…», – сказано в мнении консервативной судьи Эми Кони Барретт, назначенной Трампом в первый срок в 2020 г.
При этом верховный суд отложил восстановление действия указа на 30 дней для подготовки истцами иных предложений, кроме общенационального запрета, как приостановить действие исполнительного документа на время судебных тяжб с администрацией.
Согласно XIV поправке конституции США, Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Это значит, что рождение на территории США, включая территориальные воды (на корабле, например) или воздух (на самолете), автоматически гарантирует ребенку американское гражданство.
В первый же день на посту 20 января Трамп подписал указ «О защите значения и ценности американского гражданства». В нем администрация подчеркнула некорректную, по ее мнению, интерпретацию XIV поправки: «поправка никогда не толковалась как распространяющая гражданство на всех, кто родился на территории Соединенных Штатов <…> всегда исключала из гражданства по праву рождения лиц, которые родились в Соединенных Штатах, но “не подпадают под их юрисдикцию”. В соответствии с этим пониманием конгресс далее законодательно уточнил, что “лицо, родившееся в Соединенных Штатах и подпадающее под их юрисдикцию”, является гражданином Соединенных Штатов по рождению, 8 U.S.C. 1401, что в целом соответствует тексту XIV поправки», – говорится в указе.
Далее приведен список тех, кто, согласно интерпретации администрации, не подпадает под юрисдикцию США:
когда мать этого лица незаконно находилась в США, а отец не был гражданином этой страны или законно постоянно проживающим в США на момент рождения ребенка;
когда пребывание матери этого лица в США на момент рождения было законным, но временным (например, при посещение США в рамках программы безвизового въезда или по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или законно постоянно проживающим в стране на момент рождения ребенка.
Уже 23 января окружной судья Джон Кугенор постановил временно (на 14 дней) приостановить действие указа. А 5 февраля окружная судья Дебра Бордман приняла решение о его блокировке в целом до принятия решения судом вышестоящей инстанции. Она подчеркнула тогда, что действия президента не соответствуют XIV поправке и противоречат существующим прецедентам.