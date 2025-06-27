Дональд Трамп одержал важную победу в деле о гражданстве по праву рождения

В первый же день на посту 20 января Трамп подписал указ «О защите значения и ценности американского гражданства». В нем администрация подчеркнула некорректную, по ее мнению, интерпретацию XIV поправки: «поправка никогда не толковалась как распространяющая гражданство на всех, кто родился на территории Соединенных Штатов <…> всегда исключала из гражданства по праву рождения лиц, которые родились в Соединенных Штатах, но “не подпадают под их юрисдикцию”. В соответствии с этим пониманием конгресс далее законодательно уточнил, что “лицо, родившееся в Соединенных Штатах и подпадающее под их юрисдикцию”, является гражданином Соединенных Штатов по рождению, 8 U.S.C. 1401, что в целом соответствует тексту XIV поправки», – говорится в указе.