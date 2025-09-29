Как в мире отреагировали на выборы в Молдавии

«Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).