Главная / Политика /

Как в мире отреагировали на выборы в Молдавии

ЕС поздравляет партию Санду, оппозиция планирует обжаловать результаты
Наталья Захарова
Reuters
Reuters

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, учрежденная президентом Майей Санду правящая Партия действия и солидарности (ПДС) набрала 50,14% голосов при подсчете 99,78% протоколов, включая зарубежные участки. Оппозиционный Патриотический блок получил 24,20%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,97%, «Наша партия» – 6,21%, партия «Демократия дома» – 5,62%. Победу правящей партии во многом обеспечило голосование диаспоры на Западе. Голосование в России и в Приднестровье было ограничено усилиями Кишинева. Оппозиция итогов выборов не признает.

«Ведомости» собрали реакцию СМИ и политиков на выборы в Молдавии.

Что пишут западные СМИ

Reuters

Уверенное выступление в воскресенье Партии действия и солидарности президента Майи Санду против Патриотического блока станет облегчением для правительства и его европейских партнеров, которые обвиняли Москву в попытках повлиять на исход выборов.

The Guardian

Результат будет приветствоваться в Брюсселе и национальных столицах после того, как лидеры ЕС потратили значительный политический капитал на поддержку Санду в преддверии остро спорных выборов, включая редкий совместный визит [президента Франции] Эммануэля Макрона, [канцлера Германии] Фридриха Мерца и [премьер-министра Польши] Дональда Туска в прошлом месяце.

Bloomberg

Выборы превратили страну с населением 2,4 млн человек в центр напряженной борьбы: Россия пытается вернуть бывшую советскую республику в свою сферу влияния, а Европа в ответ обещает членство в ЕС. Зажатая между Румынией и Украиной, Молдавия приобрела огромное геополитическое значение.

The New York Times

Ожидаемая победа проевропейской партии президента Майи Санду, Партии действия и солидарности, стала сигналом о том, что внутренние проблемы, включая дорогой газ и повсеместную бедность, не помешали ее амбициям.

Реакция в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон

«Несмотря на вмешательство и давление, воля молдавского народа восторжествовала», – написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили попытки России взять под контроль весь регион», – написал Туск в соцсети Х.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Молдавия, ты снова это сделала. Никакие попытки посеять страх или раздор не сломят твою решимость. Ты ясно обозначила свой выбор: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты», – написала она в соцсети Х.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта

«Народ Молдавии высказался, и его послание громкое и ясное. Он выбрал демократию, реформы и европейское будущее», – написал он в соцсети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский

«Влияние России не распространится дальше на Европу», – сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности. Его цитирует The Guardian.

Что говорит оппозиция

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор

«Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты, очевидно. Мы не будем признавать итоги выборов, потому что выборов не было, это было назначение. Я уже не говорю о том, что целый ряд партий просто не дошли до выборов, потому что их просто сняли», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон

28 сентября Додон предупредил, что власти Молдавии готовятся отменить результаты выборов в парламент. По его словам, победа оппозиции была очевидна. Он призвал не позволить аннулировать голоса.

«Народ – хозяин страны, и сегодня он ясно выразил свою волю. Не выступайте против народного выбора. Помните о последствиях. В недалеком прошлом другие лица, принимавшие решения, очень дорого заплатили даже за менее серьезные действия, чем те, которых требуют от вас сегодня. Не предавайте демократию, Конституцию и Родину ради агрессивной и испуганной власти. Преступления против народа никогда не оставались безнаказанными. Будьте на стороне народа», – заявил он в своем Telegram-канале.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.

