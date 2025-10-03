Ротация в комитетах Совета Федерации началась после региональных выборов

Ротация в комитетах Совета Федерации началась после региональных выборовНовые структуры в верхней палате создавать не намерены
Ротация кадров в комитетах Совета Федерации (СФ) началась после региональных выборов. Впрочем, затронула она не только сенаторов, чьи полномочия были переподтверждены губернаторами и региональными парламентами (переназначение в комитетах, по сути, формальность), и новичков, но и тех, кто не проходил этой осенью через выборные процедуры.
Например, представитель правительства Хакасии в верхней палате парламента Олег Земцов вышел из состава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности и вступил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Соответствующее постановление было принято СФ 24 сентября. Земцов сказал «Ведомостям», что перешел в профильный для себя комитет. «Я юрист по образованию и всегда работал в этой сфере», – уточнил он. Земцов в 1999 г. окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.
Этим же постановлением новый сенатор от Татарстана Тимур Нагуманов (делегирован раисом республики Рустамом Миннихановым) введен в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, назначенная сенатором губернатором Курской области Александром Хинштейном Евгения Ламонова – в состав комитета по социальной политике. Новый представитель правительства Пермского края в СФ Вячеслав Григорьев вошел в состав комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. Нагуманов, Ламонова и Григорьев сменили в верхней палате парламента соответственно Александра Терентьева, Алексея Кондратьева (23 сентября был делегирован в СФ губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым) и Андрея Климова (известен борьбой с иностранным влиянием на посту главы профильной комиссии).
Сенатор Владимир Джабаров, переназначенный 30 сентября главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном (ранее Джабаров представлял Еврейскую автономную область, губернатором которой до 2024 г. был Гольдштейн), сказал «Ведомостям», что продолжит работу в комитете СФ по международным делам. Джабаров, занимавший пост первого заместителя председателя этого комитета, уже написал соответствующее заявление.
Переназначенные сенаторы Анатолий Артамонов (Калужская область) и Вадим Деньгин (Брянская область) вновь вошли в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, Виктор Шептий (Свердловская область) – в состав комитета по обороне и безопасности, Борис Невзоров (Камчатка) – в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Елена Афанасьева – в состав комитета по международным делам, Андрей Чернышев (Иркутская область) – в состав комитета по соцполитике. Артамонов переназначен председателем бюджетного комитета.
Новые комитеты после осенней ротации создаваться в СФ не будут, заявил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Всего в структуре верхней палаты парламента 10 комитетов.
В соответствии с регламентом СФ комитеты образуются для разработки базовых, концептуальных предложений по реализации конституционных полномочий палаты, предварительного рассмотрения одобренных Госдумой и переданных на рассмотрение СФ проектов законов о поправке к Конституции, федеральных конституционных законов, принятых Думой и переданных на рассмотрение СФ федеральных законов, а также других вопросов, отнесенных к ведению СФ.
Всего в структуре верхней палаты парламента 10 комитетов, тогда как в Госдуме, например, их 32. СФ в отличие от нижней палаты располагается «над ситуацией», собирается редко и его место в принятии решений выглядит довольно размыто, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. СФ и Госдума не дублируют друг друга: законотворческая деятельность происходит в Госдуме, туда вносятся законопроекты от субъектов законодательной инициативы; федеральные законы одобряются СФ, говорит политолог Константин Калачев.