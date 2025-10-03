Ротация в комитетах Совета Федерации началась после региональных выборов

Например, представитель правительства Хакасии в верхней палате парламента Олег Земцов вышел из состава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности и вступил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Соответствующее постановление было принято СФ 24 сентября. Земцов сказал «Ведомостям», что перешел в профильный для себя комитет. «Я юрист по образованию и всегда работал в этой сфере», – уточнил он. Земцов в 1999 г. окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.