Ротация в комитетах Совета Федерации началась после региональных выборов

Новые структуры в верхней палате создавать не намерены
Александр Тихонов
Владимир Джабаров, занимавший пост первого заместителя председателя комитета по международным делам, продолжит работу в верхней палате
Владимир Джабаров, занимавший пост первого заместителя председателя комитета по международным делам, продолжит работу в верхней палате / Алексей Орлов / Ведомости

Ротация кадров в комитетах Совета Федерации (СФ) началась после региональных выборов. Впрочем, затронула она не только сенаторов, чьи полномочия были переподтверждены губернаторами и региональными парламентами (переназначение в комитетах, по сути, формальность), и новичков, но и тех, кто не проходил этой осенью через выборные процедуры.

Например, представитель правительства Хакасии в верхней палате парламента Олег Земцов вышел из состава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности и вступил в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Соответствующее постановление было принято СФ 24 сентября. Земцов сказал «Ведомостям», что перешел в профильный для себя комитет. «Я юрист по образованию и всегда работал в этой сфере», – уточнил он. Земцов в 1999 г. окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.

Этим же постановлением новый сенатор от Татарстана Тимур Нагуманов (делегирован раисом республики Рустамом Миннихановым) введен в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, назначенная сенатором губернатором Курской области Александром Хинштейном Евгения Ламонова – в состав комитета по социальной политике. Новый представитель правительства Пермского края в СФ Вячеслав Григорьев вошел в состав комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. Нагуманов, Ламонова и Григорьев сменили в верхней палате парламента соответственно Александра Терентьева, Алексея Кондратьева (23 сентября был делегирован в СФ губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым) и Андрея Климова (известен борьбой с иностранным влиянием на посту главы профильной комиссии).

Спикеры трех региональных парламентов поменяются по итогам ЕДГ-2025

Политика / Власть

Сенатор Владимир Джабаров, переназначенный 30 сентября главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном (ранее Джабаров представлял Еврейскую автономную область, губернатором которой до 2024 г. был Гольдштейн), сказал «Ведомостям», что продолжит работу в комитете СФ по международным делам. Джабаров, занимавший пост первого заместителя председателя этого комитета, уже написал соответствующее заявление.

Переназначенные сенаторы Анатолий Артамонов (Калужская область) и Вадим Деньгин (Брянская область) вновь вошли в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, Виктор Шептий (Свердловская область) – в состав комитета по обороне и безопасности, Борис Невзоров (Камчатка) – в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Елена Афанасьева – в состав комитета по международным делам, Андрей Чернышев (Иркутская область) – в состав комитета по соцполитике. Артамонов переназначен председателем бюджетного комитета.

Новые комитеты после осенней ротации создаваться в СФ не будут, заявил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Всего в структуре верхней палаты парламента 10 комитетов.

В соответствии с регламентом СФ комитеты образуются для разработки базовых, концептуальных предложений по реализации конституционных полномочий палаты, предварительного рассмотрения одобренных Госдумой и переданных на рассмотрение СФ проектов законов о поправке к Конституции, федеральных конституционных законов, принятых Думой и переданных на рассмотрение СФ федеральных законов, а также других вопросов, отнесенных к ведению СФ.

Всего в структуре верхней палаты парламента 10 комитетов, тогда как в Госдуме, например, их 32. СФ в отличие от нижней палаты располагается «над ситуацией», собирается редко и его место в принятии решений выглядит довольно размыто, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. СФ и Госдума не дублируют друг друга: законотворческая деятельность происходит в Госдуме, туда вносятся законопроекты от субъектов законодательной инициативы; федеральные законы одобряются СФ, говорит политолог Константин Калачев.

