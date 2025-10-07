Газета
Главная / Политика /

Что западные СМИ пишут о последствиях отставки французского премьера для Макрона

Следом за уходом главы правительства возможен роспуск парламента
Ведомости
STEPHANE MAHE / EPA / tass
STEPHANE MAHE / EPA / tass

В понедельник, 6 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке со своего поста, президент страны Эммануэль Макрон ее принял.

Во главе кабинета министров Лекорню проработал 27 дней. Состав правительства Лекорню был объявлен 5 октября, его подвергли критике со всех сторон. После этого Лекорню оставил свой пост.

«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на отставку Лекорню и ее последствия для политической обстановки во Франции.

The New York Times

Издание отмечает, что отставка Лекорню напоминает кризис Четвертой республики во Франции в 1958 г. Тогда глава страны Шарль де Голль разработал новую конституцию Франции, сделавшую страну президентской республикой.

По мнению газеты, у Макрона остаются значительные полномочия, но он загнан в угол. «Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к всплеску поддержки [Марин] Ле Пен и ее партии на следующих выборах. Он может сделать то, чему ранее сопротивлялся, и попросить левоцентристского политика попытаться сформировать правительство. Или он может выбрать то же самое и надеяться на чудо».

The Guardian

Как отмечает британское издание, после отставки Лекорню у Макрона есть три пути действий, но все они «не очень привлекательны». Он может назначить нового премьера, однако «фигура из его собственного лагеря теперь кажется маловероятной».

Почему премьер Франции Лекорню покинул пост до утверждения правительства

Политика / Международные новости

Во-вторых, Макрон может распустить Национальную ассамблею и назначить новые выборы. Однако они, согласно опросам, «вероятно, приведут к еще одному расколу в парламенте или потенциально поспособствуют созданию крайне правого правительства».

«Его последним вариантом была бы отставка, но, опять же, он неоднократно исключал эту возможность до президентских выборов в 2027 г. – голосования, которое рассматривается как исторический перекресток во французской политике, поскольку Ле Пен чувствует свой лучший шанс прийти к власти», – подчеркивает издание.

BFM TV

Отставка Лекорню, в первую очередь, шокировала граждан Франции. Телеканал привел данные соцопроса, по которым 53% французов желают поражения партии Макрона на следующих выборах, если тот решится на роспуск парламента. 47% опрошенных считают, что именно президент Франции несет всю ответственность за нынешний политический кризис.

RMC

Отставка Лекорню обострила отношение к Маркрону со стороны всех политических сил Франции. В эфире RMC бывший премьер страны Габриэль Атталь отметил, что не может объяснить логику действий президента. «Как и многие французы, я больше не понимаю решений президента республики», – сказал Атталь.

Депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, в свою очередь, отметил, что новое правительство должно быть сформировано вне влияния Макрона. «Президент больше не должен пытаться осуществлять власть и управлять вместо правительства, потому что именно это искажает все в нынешней ситуации», – сказал он.

