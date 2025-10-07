Что западные СМИ пишут о последствиях отставки французского премьера для Макрона

Что западные СМИ пишут о последствиях отставки французского премьера для МакронаСледом за уходом главы правительства возможен роспуск парламента
В понедельник, 6 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке со своего поста, президент страны Эммануэль Макрон ее принял.
Во главе кабинета министров Лекорню проработал 27 дней. Состав правительства Лекорню был объявлен 5 октября, его подвергли критике со всех сторон. После этого Лекорню оставил свой пост.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на отставку Лекорню и ее последствия для политической обстановки во Франции.
Издание отмечает, что отставка Лекорню напоминает кризис Четвертой республики во Франции в 1958 г. Тогда глава страны Шарль де Голль разработал новую конституцию Франции, сделавшую страну президентской республикой.
По мнению газеты, у Макрона остаются значительные полномочия, но он загнан в угол. «Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к всплеску поддержки [Марин] Ле Пен и ее партии на следующих выборах. Он может сделать то, чему ранее сопротивлялся, и попросить левоцентристского политика попытаться сформировать правительство. Или он может выбрать то же самое и надеяться на чудо».
Как отмечает британское издание, после отставки Лекорню у Макрона есть три пути действий, но все они «не очень привлекательны». Он может назначить нового премьера, однако «фигура из его собственного лагеря теперь кажется маловероятной».
Во-вторых, Макрон может распустить Национальную ассамблею и назначить новые выборы. Однако они, согласно опросам, «вероятно, приведут к еще одному расколу в парламенте или потенциально поспособствуют созданию крайне правого правительства».
«Его последним вариантом была бы отставка, но, опять же, он неоднократно исключал эту возможность до президентских выборов в 2027 г. – голосования, которое рассматривается как исторический перекресток во французской политике, поскольку Ле Пен чувствует свой лучший шанс прийти к власти», – подчеркивает издание.
Отставка Лекорню, в первую очередь, шокировала граждан Франции. Телеканал привел данные соцопроса, по которым 53% французов желают поражения партии Макрона на следующих выборах, если тот решится на роспуск парламента. 47% опрошенных считают, что именно президент Франции несет всю ответственность за нынешний политический кризис.
Отставка Лекорню обострила отношение к Маркрону со стороны всех политических сил Франции. В эфире RMC бывший премьер страны Габриэль Атталь отметил, что не может объяснить логику действий президента. «Как и многие французы, я больше не понимаю решений президента республики», – сказал Атталь.
Депутат Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами, в свою очередь, отметил, что новое правительство должно быть сформировано вне влияния Макрона. «Президент больше не должен пытаться осуществлять власть и управлять вместо правительства, потому что именно это искажает все в нынешней ситуации», – сказал он.