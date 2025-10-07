У премьера Франции Лекорню есть сутки на выход из кризиса

Отставки Макрона и новых выборов потребовал и лидер ядра левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP), леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, напомнив о поддержанном уже 104 депутатами из 577 проекте резолюции об импичменте. В свою очередь лидер социалистов (умеренного крыла NFP) Оливье Фор, напротив, не считает необходимым уход президента и готов к ситуации «сосуществования» по аналогии с той, что была в 1980-е гг. при правом правительстве и левом парламенте. Коммунисты и лидер правопопулистского «Национального объединения» Жордан Барделла отказались от консультаций с Лекорню. Хотя «экологисты» из NFP, наоборот, согласились на фоне того, что социалисты проигнорировали инициированное ими собрание левых сил.