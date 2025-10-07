У премьера Франции Лекорню есть сутки на выход из кризиса

У премьера Франции Лекорню есть сутки на выход из кризисаПризывов к президенту Макрону уйти или назначить выборы парламента все больше
Объявленная 6 октября отставка исполняющего обязанности премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню отсрочена президентом страны Эммануэлем Макроном на 48 часов, до среды, 8 октября. За это время Лекорню должен по поручению Макрона «определить платформу действий и стабильности», для чего он проведет «последние переговоры» – активные консультации с разными политическими силами. Об этом 7 октября сообщила канцелярия Матиньонского дворца (резиденция правительства).
Сначала Лекорню встретился с экс-премьером Эдуардом Филиппом (возглавлял первое правительство при Макроне в 2017–2020 гг., член макронистской партии «Горизонты»), экс-премьером Габриэлем Атталем (лидер промакроновской партии «Возрождение», возглавлял правительство до парламентских выборов 2024 г.) и председателем сената (верхней палаты парламента) Жераром Ларше (правоцентрист от партии «Республиканцы»). При этом обычно лояльный Макрону Атталь отметил накануне, что «больше не понимает решений» президента.
Перед встречей с Лекорню Филипп пошел еще дальше Атталя и внезапно в эфире телеканала RTL призвал Макрона к отставке и досрочным президентским выборам. По мнению экс-премьера, это необходимо сделать, как только будет утвержден бюджет на 2026 г. – его так и не утвердили из-за приведшего к отставке правительства Франсуа Байру плана сокращения соцрасходов на 44 млрд евро ради сокращения госдолга.
Филипп также отказался войти в возможное новое правительство как глава министерства обороны. На этот пост Лекорню предлагал бывшего министра экономики Брюно Ле Мэра (2017–2024 гг.), что вызвало недовольство почти во всех политических силах. Министр внутренних дел от «Республиканцев» Брюно Ретайо заявил, что Лекорню скрыл от него наличие Ле Мэра в новом правительстве, и покинул его. В итоге Ле Мэр заявил, что и сам не пойдет на пост министра обороны.
Отставки Макрона и новых выборов потребовал и лидер ядра левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP), леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, напомнив о поддержанном уже 104 депутатами из 577 проекте резолюции об импичменте. В свою очередь лидер социалистов (умеренного крыла NFP) Оливье Фор, напротив, не считает необходимым уход президента и готов к ситуации «сосуществования» по аналогии с той, что была в 1980-е гг. при правом правительстве и левом парламенте. Коммунисты и лидер правопопулистского «Национального объединения» Жордан Барделла отказались от консультаций с Лекорню. Хотя «экологисты» из NFP, наоборот, согласились на фоне того, что социалисты проигнорировали инициированное ими собрание левых сил.
При этом Барделла и экс-лидер правопопулистов Марин Ле Пен вновь, как и во время падения правительства Франсуа Байру в сентябре, призвали Макрона к роспуску парламента и его перевыборам. Барделла не сомневается в том, что «Национальное объединение» завоюет абсолютное большинство, и готов стать премьером в коалиционном с «Республиканцами» правительстве.
Консультации Лекорню – лишь один из эпизодов большого кризиса, говорит директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. В этом эпизоде самым странным выглядит то, что Лекорню согласился пойти на этот отвлекающий маневр Макрона, добавляет эксперт. Вероятность того, что кризис приведет к новым парламентским выборам, составляет 80% или даже больше, считает Дюбьен. То, что соратники Макрона начали призывать к его отставке, – очень мощный сигнал, подчеркивает аналитик.
Пока крайне левые требуют отставки президента, а крайне правые – новых выборов в парламент, макронисты пытаются сохранить свою коалицию, которая, судя по всему, трещит по швам, констатирует завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Эксперт подчеркивает, что и «Республиканцы», и социалисты сейчас давят на макронистов, требуя уступок для получения лучших условий вхождения в правительство.
В свою очередь Филипп и Атталь стремятся дистанцироваться от Макрона, чтобы не ассоциироваться с ним, если его соратники проиграют новые парламентские выборы или он подаст в отставку, полагает Тимофеев. А плановая президентская кампания, в которой Макрон не может принять по закону участие, стартует уже де-факто осенью 2026 г., отмечает эксперт.
Вопрос о том, будет ли во Франции новый премьер или новые выборы в парламент, пока, с точки зрения Тимофеева, остается открытым.