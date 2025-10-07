Газета
В Париже у резиденции премьера прогремели взрывы

Ведомости

Три взрыва прогремели возле резиденции премьера в Париже, где экс-премьер Франции Себастьен Лекорню намеревался провести встречи после своей отставки. Об этом пишет Independent.

Отмечается также, что спустя день после отставки Лекорню возле его офиса загорелся фургон. Отмечается, что причина взрывов и пожара пока неизвестна.

6 октября Лекорню, проработав на своем посту 27 дней, подал в отставку. Это случилось после того, как он представил состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». Le Figaro писала, что после этого в стране набирает популярность идея об отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

6 октября The New York Times сообщила, что Макрон загнан в угол и может распустить парламент, что, скорее всего, приведет к росту поддержки лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и ее партии на следующих выборах.

