В Париже у резиденции премьера прогремели взрывы

6 октября Лекорню, проработав на своем посту 27 дней, подал в отставку. Это случилось после того, как он представил состав сформированного им нового правительства. По словам экс-премьера, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения» на фоне проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью». Le Figaro писала, что после этого в стране набирает популярность идея об отставке президента Франции Эммануэля Макрона.