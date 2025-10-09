Эксперты прокомментировали новую формулу доверия граждан к губернаторам

Честность – это прежде всего искренность, которая проявляется в коммуникациях и поведении, рассказал он на симпозиуме «Создавая будущее» в ходе сессии «Доверие как ресурс стратегического развития». «Мы в какой-то момент поняли, что в предвыборных кампаниях не работает больше формула «было – будет». Обычно кандидат в губернаторы или в депутаты рассказывал: «Вот, у нас все плохо, но я приду и будет хорошо». На сегодняшний день эта формула совсем не работает. Сегодня работает только формула: «У нас сейчас все плохо, я сейчас разбираюсь, и пока я избираюсь, я что-то сделал, вот «было – стало», а будет еще лучше», – подчеркнул Харичев. По его словам, если нет элемента «стало», то люди просто не доверяют такому кандидату.