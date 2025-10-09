Эксперты прокомментировали новую формулу доверия граждан к губернаторам

Эксперты прокомментировали новую формулу доверия граждан к губернаторамГлавы регионов должны быть честными, эмпатичными, соблюдать короткую дистанцию с избирателями и решать проблемы
Для интегрированных в вертикаль власти чиновников утвержденные KPI и требования к публичному позиционированию – естественные инструменты контроля и оценки со стороны «нанимателя», отмечает политолог Владимир Слатинов. Исходя из меняющейся политической и общественной ситуации, наличие формулы – это своевременный и уместный апдейт: избиратели уже не хотят «прожектов» и больших планов, у них сильно сократился горизонт планирования, говорит политолог Дмитрий Еловский.
«Все, что не решает их проблемы в ближайший месяц, воспринимается как болтовня, которая лично их не касается, но забивает информпространство ненужным шумом, который вызывает раздражение», – сказал он «Ведомостям».
Предложенная в администрации формула достаточно точная и хорошо отражает сегодняшнюю ситуацию, но в то же время надо понимать, что общественная рефлексия, в том числе и в отношении к губернаторам, находится в постоянной динамике и ситуативно может зависеть от большого количества разных факторов, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Доверие лежит в основе всех политических рейтингов и напрямую влияет на оценку власти и социальное самочувствие», – подчеркнул он.
В том числе формуле доверия к власти посвящена статья чиновника начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, о которой подробно писали «Ведомости». Она состоит из четырех компонентов: честность, возможности и мотивация, поделенные на дистанцию.
Честность – это прежде всего искренность, которая проявляется в коммуникациях и поведении, рассказал он на симпозиуме «Создавая будущее» в ходе сессии «Доверие как ресурс стратегического развития». «Мы в какой-то момент поняли, что в предвыборных кампаниях не работает больше формула «было – будет». Обычно кандидат в губернаторы или в депутаты рассказывал: «Вот, у нас все плохо, но я приду и будет хорошо». На сегодняшний день эта формула совсем не работает. Сегодня работает только формула: «У нас сейчас все плохо, я сейчас разбираюсь, и пока я избираюсь, я что-то сделал, вот «было – стало», а будет еще лучше», – подчеркнул Харичев. По его словам, если нет элемента «стало», то люди просто не доверяют такому кандидату.
Возможности – это ресурсы и инструменты, которыми обладает власть и которые она готова использовать для улучшения жизни граждан, следует из презентации выступающего. С точки зрения коммуникативного аспекта люди должны чувствовать, что губернатор компетентен и разбирается в проблеме. Но это работает только в том случае, подчеркнул Харичев, если глава региона не только рассказал о том, как можно решить ситуацию, но и организовал ее решение.
Мотивация (изначально этот фактор хотели назвать эмпатией) представляет собой готовность власти заботиться о людях, ставя во главу угла их интересы. Эмпатия очень важна для губернатора, сказал Харичев и привел пример: в 2019 г. на встрече с забайкальцами к тогда еще врио главы региона Александру Осипову обратилась женщина с семейными проблемами. Тот, начав отвечать ей, заплакал (он же в 2024 г. во время масштабных лесных пожаров публично вытер пальцы о куртку руководителя Карымского лесничества Елены Шаляпиной).
«Нам сказали: «Слушайте, снимайте этого кандидата, он никогда не изберется, это невозможно. В Забайкальском крае, где живут твердые настоящие мужики, невозможно там какому-то мужчине, который вдруг заплакал, публично избраться. На следующий день рейтинг Осипова вырос на 15%», – поделился Харичев. Тогда в фокус-группах люди говорили, что Осипов «нас понимает», добавил он. Но здесь также важна и поведенческая рациональная составляющая: люди должны видеть, что губернатор работает не на себя и на узкий круг лиц, а на благо своего региона.
Говоря о дистанции, Харичев отметил, что чем она меньше, тем больше доверие. «Сокращение дистанции – это практическое выражение честности, возможности и мотивации власти», – заявил он. По его словам, сейчас самый высокий рейтинг у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, главы Чечни Рамзана Кадырова и губернатора Курской области Александра Хинштейна (он дебютировал на региональных выборах 2025 г. с 86,9% голосов при явке в 54,1%. Это второй результат после главы Татарстана Рустама Минниханова – он получил 88,09% при явке 75,85%). «Они присутствуют и говорят с людьми постоянно», – объяснил он.