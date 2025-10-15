«Прагматичный подход»: как иностранные СМИ оценили встречу Путина и аш-Шараа

«Прагматичный подход»: как иностранные СМИ оценили встречу Путина и аш-ШарааЖурналисты считают, что переговоры показали стремление лидеров двух стран начать новый этап в отношениях
Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа 15 октября прибыл в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну после того, как в декабре 2024 г. пал режим Башара Асада.
Во время протокольной части переговоров лидер РФ Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском с момента установления дипломатических связей в 1944 г. никогда не зависели от «политической конъюнктуры или особых интересов».
«Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий, руководствовались одним – интересами сирийского народа», – отметил президент России.
Путин также назвал итоги прошедших в Сирии 5 октября парламентских выборов «большим успехом». По его словам, результаты голосования ведут к консолидации общества и укрепляют взаимодействие между политическими силами страны, несмотря на сложную ситуацию.
Аш-Шараа в ответ заявил, что Дамаск намерен перезапустить весь комплекс отношений с Москвой. «Мы сегодня живем в новом дне новой Сирии, мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с новой Сирией», – сказал он.
Переговоры продолжались более двух с половиной часов. После встречи они не стали делать совместного заявления для СМИ. «Ведомости» собрали реакции в иностранных СМИ о прошедшей встрече.
«Встреча была особенно примечательной, учитывая давнюю поддержку Путиным предшественника аш-Шараа Башара Асада, чей режим был свергнут силами повстанцев в декабре.
После свержения бывший сирийский лидер бежал в Россию, где ему и его семье было предоставлено убежище по гуманитарным соображениям, как сообщал тогда CNN официальный источник в России».
«Переговоры подчеркнули стремление Москвы сохранить свой военный плацдарм в Сирии и наладить отношения с новыми правителями в Дамаске. Обе стороны придерживаются прагматичного подхода, несмотря на то что всего год назад они были врагами».
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в среду президенту России Владимиру Путину, что он будет соблюдать все соглашения, заключенные между его страной и Москвой в прошлом. Это обещание говорит о том, что две основные военные базы Москвы в Сирии находятся в безопасности.
Сохранение баз является приоритетом для Путина. По словам представителя сирийского правительства, аш-Шараа также должен был попросить Путина выдать Башара Асада, бывшего лидера Сирии и близкого союзника Кремля, который бежал в Москву после того, как силы Шараа свергли его в декабре 2024 г.».
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в среду, что хочет переосмыслить отношения с Москвой, после того как президент России Владимир Путин принял его на первой встрече после свержения ключевого союзника Кремля Башара Асада в прошлом году.
В своем выступлении в начале встречи аш-Шараа отметил исторические связи между двумя странами, но сказал, что хочет изменить ситуацию, выведя Дамаск из изоляции на мировой арене.
Российский лидер высоко оценил «особые отношения» между двумя странами <...> Ни Асад, ни российские базы, которые являются основными камнем преткновения в отношениях, не упоминались публично».
«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил президенту России Владимиру Путину, что он стремится «восстановить и переосмыслить отношения» с Москвой, ключевым союзником свергнутого давнего союзника Кремля Башара Асада.
Аш-Шараа сделал это заявление во время встречи с Путиным в Москве в рамках своего первого государственного визита в страну, которая принимает у себя Асада с момента его изгнания из Сирии 10 месяцев назад.
Сирийский лидер заверил, что Дамаск будет соблюдать все прежние договоренности с Москвой. «Нас связывают с Россией двусторонние отношения и общие интересы, и мы уважаем все достигнутые с ней соглашения», – сказал он».
«Для аш-Шараа это серьезный шаг вперед. Это раскрывает в том числе его убеждение, что Москва не причинит ему вреда, пока он находится в России.
Бывший правитель Сирии Башар Асад сбежал из Сирии и получил убежище в России в декабре 2024 г. Таким образом, Москва принимает у себя нового главу режима, приютив бывшего.
С одной стороны, это говорит о том, что аш-Шараа готов идти на риск, а с другой – демонстрирует прагматизм Москвы. Аш-Шараа также активно сотрудничает с Западом. Он добивается смягчения санкций».
«Президент России Владимир Путин принял президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле. Это примечательное событие для страны, которая укрывает свергнутого предшественника и врага нового сирийского лидера Башара Асада.
Встреча продемонстрировала явное желание как российского, так и сирийского лидеров открыть новую главу в отношениях между Москвой и Дамаском».