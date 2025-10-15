«Прагматичный подход»: как иностранные СМИ оценили встречу Путина и аш-Шараа

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в среду президенту России Владимиру Путину, что он будет соблюдать все соглашения, заключенные между его страной и Москвой в прошлом. Это обещание говорит о том, что две основные военные базы Москвы в Сирии находятся в безопасности.