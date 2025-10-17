Газета
Главная / Политика /

О чем говорил Путин в ходе выступления на 20-летии RT

Президент отметил, что «голос правды» является «высокоточным межконтинентальным оружием»
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 17 октября выступил в Большом театре, где проходит празднование 20-летнего юбилея телекомпании Russia Today (RT). В своей речи глава государства выступил с критикой западных СМИ, а также указал на спрос на новости, которые отличаются от «заезженной пропаганды». «Ведомости» собрали главное из выступления президента России.

Новое «межконтинентальное оружие»

  • Сегодня «голос правды» является «секретным стратегическим высокоточным межконтинентальным оружием», заявил президент.

  • Голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно.

  • Конкуренты завидуют RT, а иногда и боятся, считает президент.

  • Американские и европейские журналисты хотят сотрудничать с RT, потому что телеканал дал им возможность «высказывать свою позицию».

Путин поприветствовал гостей празднования юбилея RT в Большом театре

Общество

  • Russia Today сохраняет «цивилизационное многообразие», добавил Путин.

  • Сотрудники RT вместе с участниками спецоперации на передовой являются мужественными и героическими людьми, которые борются за свои убеждения, заявил президент.

Монополия западных СМИ

  • Ведущие западные СМИ в 2000-х злоупотребляли своим монопольным положением. Но любой монополии рано или поздно приходит конец, сказал Путин.

  • Есть огромный спрос на новости, которые отличаются от «заезженной пропаганды».

  • Современная пропаганда на Западе мало отличается от советских штампов, отметил Путин.

  • Запад годами учил Россию жить, как нужно понимать демократию и настоящую свободу слова. Теперь же они пытаются запретить конкуренцию.

  • «Что же стало происходить с этими [западными] наставниками, когда появился RT? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной – запретить, отменить, заблокировать», – сказал Путин.

  • По словам президента, Россия отстаивает свой взгляд на традиционные ценности и никого не дискриминирует и ничего не запрещает.

  • Путин возмутился тем, что западные СМИ называли террористов, действовавших на территории РФ в 1990-2000-е гг., «повстанцами».

