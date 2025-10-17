О чем говорил Путин в ходе выступления на 20-летии RT

О чем говорил Путин в ходе выступления на 20-летии RTПрезидент отметил, что «голос правды» является «высокоточным межконтинентальным оружием»
Президент России Владимир Путин 17 октября выступил в Большом театре, где проходит празднование 20-летнего юбилея телекомпании Russia Today (RT). В своей речи глава государства выступил с критикой западных СМИ, а также указал на спрос на новости, которые отличаются от «заезженной пропаганды». «Ведомости» собрали главное из выступления президента России.
Новое «межконтинентальное оружие»
Сегодня «голос правды» является «секретным стратегическим высокоточным межконтинентальным оружием», заявил президент.
Голос России должен звучать громко, уверенно и убедительно.
Конкуренты завидуют RT, а иногда и боятся, считает президент.
Американские и европейские журналисты хотят сотрудничать с RT, потому что телеканал дал им возможность «высказывать свою позицию».
Russia Today сохраняет «цивилизационное многообразие», добавил Путин.
Сотрудники RT вместе с участниками спецоперации на передовой являются мужественными и героическими людьми, которые борются за свои убеждения, заявил президент.
Монополия западных СМИ
Ведущие западные СМИ в 2000-х злоупотребляли своим монопольным положением. Но любой монополии рано или поздно приходит конец, сказал Путин.
Есть огромный спрос на новости, которые отличаются от «заезженной пропаганды».
Современная пропаганда на Западе мало отличается от советских штампов, отметил Путин.
Запад годами учил Россию жить, как нужно понимать демократию и настоящую свободу слова. Теперь же они пытаются запретить конкуренцию.
«Что же стало происходить с этими [западными] наставниками, когда появился RT? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной – запретить, отменить, заблокировать», – сказал Путин.
По словам президента, Россия отстаивает свой взгляд на традиционные ценности и никого не дискриминирует и ничего не запрещает.
Путин возмутился тем, что западные СМИ называли террористов, действовавших на территории РФ в 1990-2000-е гг., «повстанцами».