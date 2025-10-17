О чем говорил Путин в ходе выступления на 20-летии RT

Есть огромный спрос на новости, которые отличаются от «заезженной пропаганды».

Современная пропаганда на Западе мало отличается от советских штампов, отметил Путин.

Запад годами учил Россию жить, как нужно понимать демократию и настоящую свободу слова. Теперь же они пытаются запретить конкуренцию.

«Что же стало происходить с этими [западными] наставниками, когда появился RT? Реакция этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной – запретить, отменить, заблокировать», – сказал Путин.