Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин поприветствовал гостей празднования юбилея RT в Большом театре

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников празднования 20-летнего юбилея Russia Today. Трансляцию речи главы государства в Большом театре ведет Кремль.

Он поздравил с праздником главного редактора телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. Поздравления он также адресовал всем бывшим и действующим сотрудникам RT.

17 октября об участии российского лидера в мероприятиях по случаю юбилея RT рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кремль также сообщал, что Путин поздравил сотрудников телеканала беседе с ведущим Саламом Мосафиром.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь