Путин поприветствовал гостей празднования юбилея RT в Большом театре
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников празднования 20-летнего юбилея Russia Today. Трансляцию речи главы государства в Большом театре ведет Кремль.
Он поздравил с праздником главного редактора телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. Поздравления он также адресовал всем бывшим и действующим сотрудникам RT.
17 октября об участии российского лидера в мероприятиях по случаю юбилея RT рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кремль также сообщал, что Путин поздравил сотрудников телеканала беседе с ведущим Саламом Мосафиром.