Нарышкин заявил о причастности британской разведки к подрыву «Северных потоков»

Нарышкин пояснил, что сейчас нам приходится испытывать новейшие стратегии и тактики противодействия деструктивному внешнему вмешательству, масштабы которого давно вышли за рамки «цветных революций». По его данным, Великобритания и ведущие страны ЕС применяют против России все доступные рычаги – от экономического давления до организации террористических операций и военных ударов силами украинских прокси.