Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нарышкин заявил о причастности британской разведки к подрыву «Северных потоков»

Он также предупредил о подготовке морских диверсий
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» причастна разведка Великобритании. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По словам Нарышкина, ведущие спецслужбы Европы «переносят опыт политических убийств и террористических акций в евроатлантическое пространство».

«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток», продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», – подчеркнул он.

Суд Польши отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные новости

Глава СВР отметил, что страны СНГ находятся на переднем крае борьбы за новую, справедливую архитектуру международной безопасности. По его словам, несмотря на кризис стратегического мышления на Западе, старая геополитическая формула «кто владеет Евразией, тот владеет миром» по-прежнему определяет действия западных государств.

Нарышкин пояснил, что сейчас нам приходится испытывать новейшие стратегии и тактики противодействия деструктивному внешнему вмешательству, масштабы которого давно вышли за рамки «цветных революций». По его данным, Великобритания и ведущие страны ЕС применяют против России все доступные рычаги – от экономического давления до организации террористических операций и военных ударов силами украинских прокси.

17 октября польский суд отказался выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца и освободил его из-под стражи. Решение поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск, написав: «И правильно. Дело закрыто».

Диверсия произошла в сентябре 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. После взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но ее после этого не разрешили ввести в эксплуатацию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь