Нарышкин заявил о причастности британской разведки к подрыву «Северных потоков»Он также предупредил о подготовке морских диверсий
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» причастна разведка Великобритании. Об этом он сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По словам Нарышкина, ведущие спецслужбы Европы «переносят опыт политических убийств и террористических акций в евроатлантическое пространство».
«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов «Северный поток», продолжают тестировать границы дозволенного в отношении ЕСовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», – подчеркнул он.
Глава СВР отметил, что страны СНГ находятся на переднем крае борьбы за новую, справедливую архитектуру международной безопасности. По его словам, несмотря на кризис стратегического мышления на Западе, старая геополитическая формула «кто владеет Евразией, тот владеет миром» по-прежнему определяет действия западных государств.
Нарышкин пояснил, что сейчас нам приходится испытывать новейшие стратегии и тактики противодействия деструктивному внешнему вмешательству, масштабы которого давно вышли за рамки «цветных революций». По его данным, Великобритания и ведущие страны ЕС применяют против России все доступные рычаги – от экономического давления до организации террористических операций и военных ударов силами украинских прокси.
17 октября польский суд отказался выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца и освободил его из-под стражи. Решение поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск, написав: «И правильно. Дело закрыто».
Диверсия произошла в сентябре 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. После взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но ее после этого не разрешили ввести в эксплуатацию.