Суд Польши отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Польский суд отклонил запрос Германии на экстрадицию украинца Владимира Журавлева, которого Берлин подозревает в причастности к теракту на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает «РИА Новости».
Такое решение огласил судья Дариуш Лубовский. Заседание проходило в закрытом режиме, однако журналистов допустили к оглашению решения.
16 октября в польском сейме возник конфликт вокруг дела Журавлева. Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблонский сообщил, что на рассмотрение подкомитета по вопросам юстиции и обороны была внесена срочная поправка о блокировании экстрадиции подозреваемого. По его словам, немцы «хотят, чтобы мы выдали им Владимира Ж. за уничтожение «Северного потока».
После обсуждения глава комитета Павел Слиз объявил перерыв, а затем предложение о закрытии заседания было поставлено на голосование и поддержано большинством депутатов.
7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не намерена выдавать Германии украинского гражданина. Он подчеркнул, что польское правительство всегда выступало против строительства «Северного потока – 2».