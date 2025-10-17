Суд Польши отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

16 октября в польском сейме возник конфликт вокруг дела Журавлева. Депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблонский сообщил, что на рассмотрение подкомитета по вопросам юстиции и обороны была внесена срочная поправка о блокировании экстрадиции подозреваемого. По его словам, немцы «хотят, чтобы мы выдали им Владимира Ж. за уничтожение «Северного потока».