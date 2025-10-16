Газета
Главная / Политика /

В сейме Польши возник конфликт из-за подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Депутаты сейма Польши поспорили из-за рассмотрения дела гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северные потоки». Об этом пишет PAP.

Депутат от фракции «Право и справедливость» (ПиС) Павел Яблонский ходатайствовал о переносе заседания. По его словам, ему поступила информация об отмене заседания подкомитета по вопросам юстиции и обороны. По словам Яблонского, главе комитета по вопросам юстиции Павлу Слизу было поручено связаться с председателем подкомитета Павлом Суским, чтобы договориться о другой дате заседания.

«Это очень важно, потому что туда была внесена очень срочная поправка о блокировании экстрадиции Владимира Ж., того самого, которого немцы хотят, чтобы мы выдали им за уничтожение «Северного потока», – сказал он.

Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Политика / Международные новости

Слиз объявил минутный перерыв, после чего Яблонский предложил закрыть заседание. Его инициатива была поставлена на голосование и поддержана большинством членов комитета. Слиз заявил PAP, что «два депутата просто ошиблись и проголосовали неправильно».

Одним из неголосовавших депутатов стал депутат Томаш Зимох: он сообщил PAP, что не получил бюллетень. После окончания голосования парламентские микрофоны уловили голос Слиза, который резко высказался о Зимохе. Глава комитета позже извинился перед депутатом, сказав, что «эмоции взяли верх».

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что республика против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Журавлева. По словам Туска, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».

