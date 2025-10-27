Что сказал Трамп о санкциях против РФ и испытаниях «Буревестника»Лидер США заявил, что не будет участвовать в использовании активов РФ
Американский лидер Дональд Трамп провел беседу с журналистами на борту президентского самолета по пути из Малайзии в Японию. Трансляцию проводил Белый дом.
Глава США высказался о возможности новых антироссийских санкций, испытаниях «Буревестника», отношениях с Китаем и украинском урегулировании. «Ведомости» собрали главные заявления Трампа.
Об антироссийских санкциях
Трамп не стал отрицать, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против РФ. «Вы узнаете», – заявил он.
О замороженных активах РФ
Американский лидер заявил, что Вашингтон не причастен к плану Евросоюза, который предполагает использование замороженных российских активов для финансирования Украины. «Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС», – подчеркнул Трамп.
Об испытаниях «Буревестника»
Президент США заявил, что российской стороне следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет «Буревестник».
Американский лидер отметил, что у Штатов тоже имеются ядерные ракеты. Он подчеркнул, что на вооружении у США есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. «Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – сказал он.
Об украинском конфликте
Трамп допустил, что российско-украинский конфликта станет девятым, который ему удастся урегулировать. «Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины», – сказал он.
О поездке в Азию
Трамп выразил желание встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках поездки в азиатские страны. Американский лидер отметил, что главы государств имеют «замечательные и долгие» взаимоотношения.
Он также заявил о готовности расширить свою рабочую программу в Азии, если глава Северной Кореи будет заинтересован во встрече с американской стороной.
Лидер США планирует посетить Китай в начале 2026 г. Он также рассчитывает, что глава КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит. Трамп выразил надежду, что США и Китай смогут заключить сделку, которая была бы выгодна для обеих сторон. «Фактически уже есть договоренность о том, что я поеду в Китай. А председатель Си приедет, может быть, в Вашингтон, или Палм-Бич, или другое место через некоторое время после этого», – заявил Трамп.
Он допустил, что может подписать окончательное соглашение по соцсети TikTok 30 октября. Он подчеркнул, что получил от главы КНР «предварительное одобрение» на заключение данной сделки.