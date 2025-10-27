Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что сказал Трамп о санкциях против РФ и испытаниях «Буревестника»

Лидер США заявил, что не будет участвовать в использовании активов РФ
Анастасия Брянцева
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Американский лидер Дональд Трамп провел беседу с журналистами на борту президентского самолета по пути из Малайзии в Японию. Трансляцию проводил Белый дом.

Глава США высказался о возможности новых антироссийских санкций, испытаниях «Буревестника», отношениях с Китаем и украинском урегулировании. «Ведомости» собрали главные заявления Трампа.

Об антироссийских санкциях

Трамп ответил на заявление Путина об испытаниях «Буревестника»

Политика / Международные отношения

Трамп не стал отрицать, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против РФ. «Вы узнаете», – заявил он. 

О замороженных активах РФ

Американский лидер заявил, что Вашингтон не причастен к плану Евросоюза, который предполагает использование замороженных российских активов для финансирования Украины. «Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС», – подчеркнул Трамп.

Об испытаниях «Буревестника»

Президент США заявил, что российской стороне следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет «Буревестник».

Американский лидер отметил, что у Штатов тоже имеются ядерные ракеты. Он подчеркнул, что на вооружении у США есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. «Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – сказал он.

Об украинском конфликте

Трамп допустил, что российско-украинский конфликта станет девятым, который ему удастся урегулировать. «Я урегулировал восемь войн, на подходе девятая. Я думаю, это будет конфликт России и Украины», – сказал он.

О поездке в Азию

Трамп выразил желание встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках поездки в азиатские страны. Американский лидер отметил, что главы государств имеют «замечательные и долгие» взаимоотношения.

Он также заявил о готовности расширить свою рабочую программу в Азии, если глава Северной Кореи будет заинтересован во встрече с американской стороной.

Лидер США планирует посетить Китай в начале 2026 г. Он также рассчитывает, что глава КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит. Трамп выразил надежду, что США и Китай смогут заключить сделку, которая была бы выгодна для обеих сторон. «Фактически уже есть договоренность о том, что я поеду в Китай. А председатель Си приедет, может быть, в Вашингтон, или Палм-Бич, или другое место через некоторое время после этого», – заявил Трамп.

Он допустил, что может подписать окончательное соглашение по соцсети TikTok 30 октября. Он подчеркнул, что получил от главы КНР «предварительное одобрение» на заключение данной сделки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её