Что сказал Трамп о санкциях против РФ и испытаниях «Буревестника»

Лидер США планирует посетить Китай в начале 2026 г. Он также рассчитывает, что глава КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит. Трамп выразил надежду, что США и Китай смогут заключить сделку, которая была бы выгодна для обеих сторон. «Фактически уже есть договоренность о том, что я поеду в Китай. А председатель Си приедет, может быть, в Вашингтон, или Палм-Бич, или другое место через некоторое время после этого», – заявил Трамп.