Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что сказал Лавров о вотчине НАТО, тишине от «Буревестника» и евразийском альянсе

Главные заявления министра на конференции по безопасности в Минске
Максим Цуланов
Илья Лакстыгал
МИД РФ
МИД РФ

28 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В своей речи Лавров высказался об урегулировании на Украине, нынешних отношениях с Вашингтоном и рассказал о мировой реакции – или ее отсутствии – на испытание крылатой ракеты «Буревестник». «Ведомости» собрали главные заявления главы российского МИДа.

Никакой «вотчины» НАТО

  • Москва не допустит, чтобы Евразия стала «вотчиной» Североатлантического альянса, заверил Лавров.

  • Расширение НАТО продолжается вопреки обязательствам. Западные страны не могут признать «завершение доминирования» и наступление «новой исторической эпохи».

  • Европа готовится к новой большой войне.

  • У России «не было и нет намерений» нападать на какую-либо страну НАТО и Евросоюза. «Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят», – отметил министр.

Создание «евразийского альянса» и Украина

  • «Почему бы не подумать о создании общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех расположенных в Евразии стран и объединений?», – сказал Лавров в контексте права на выбор стран на обеспечение своей безопасности.

  • Россия и партнеры – страны СНГ, Китай, Индия, Иран, КНДР и все государства Евразии – убеждены, что залогом стабильности и благополучия континента является «неукоснительное» соблюдение принципа суверенного равенства и «неделимости безопасности всех», а не только «отдельных избранных».

  • Европейские члены НАТО затягивают российско-украинский конфликт, считает министр. Он рассчитывает, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые согласованы на саммите в Анкоридже и выработаны на основе предложений Вашингтона. 

Отношения с США и реакция на испытания «Буревестника»

  • Москва готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, но пока российские власти «ощущают, что это не их приоритет».

  • РФ нужны гарантии, что встреча с президентом США принесет конкретный результат.

  • Российская сторона рассчитывает получить положительный ответ Вашингтона на предложение на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

  • «Как-то все притихли», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о реакции на испытание РФ крылатой ракеты «Буревестник». Он уточнил, что Москва не получала откликов о новом оружии по дипломатическим каналам.

    • Читайте также:Как западные СМИ отреагировали на испытания «Буревестника»
    Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь