Что сказал Лавров о вотчине НАТО, тишине от «Буревестника» и евразийском альянсе

28 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В своей речи Лавров высказался об урегулировании на Украине, нынешних отношениях с Вашингтоном и рассказал о мировой реакции – или ее отсутствии – на испытание крылатой ракеты «Буревестник». «Ведомости» собрали главные заявления главы российского МИДа.