Что сказал Лавров о вотчине НАТО, тишине от «Буревестника» и евразийском альянсе

Что сказал Лавров о вотчине НАТО, тишине от «Буревестника» и евразийском альянсеГлавные заявления министра на конференции по безопасности в Минске
28 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В своей речи Лавров высказался об урегулировании на Украине, нынешних отношениях с Вашингтоном и рассказал о мировой реакции – или ее отсутствии – на испытание крылатой ракеты «Буревестник». «Ведомости» собрали главные заявления главы российского МИДа.
Никакой «вотчины» НАТО
Москва не допустит, чтобы Евразия стала «вотчиной» Североатлантического альянса, заверил Лавров.
Расширение НАТО продолжается вопреки обязательствам. Западные страны не могут признать «завершение доминирования» и наступление «новой исторической эпохи».
Европа готовится к новой большой войне.
У России «не было и нет намерений» нападать на какую-либо страну НАТО и Евросоюза. «Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят», – отметил министр.
Создание «евразийского альянса» и Украина
«Почему бы не подумать о создании общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех расположенных в Евразии стран и объединений?», – сказал Лавров в контексте права на выбор стран на обеспечение своей безопасности.
Россия и партнеры – страны СНГ, Китай, Индия, Иран, КНДР и все государства Евразии – убеждены, что залогом стабильности и благополучия континента является «неукоснительное» соблюдение принципа суверенного равенства и «неделимости безопасности всех», а не только «отдельных избранных».
Европейские члены НАТО затягивают российско-украинский конфликт, считает министр. Он рассчитывает, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые согласованы на саммите в Анкоридже и выработаны на основе предложений Вашингтона.
Отношения с США и реакция на испытания «Буревестника»
- Москва готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, но пока российские власти «ощущают, что это не их приоритет».