Как изменятся Нидерланды после парламентских выборов

Вилдерс, наоборот, выступает за отказ от убежища иностранцам (что противоречит европейским договорам), депортацию всех украинских мужчин на родину, а также за приостановку помощи Киеву. Все крупные мейнстримные партии исключили коалиционное правительство с Вилдерсом. Но он не теряет надежды поучаствовать в этом процессе. «Партия свободы хочет взять на себя инициативу по формированию коалиции, если мы станем крупнейшей партией. Пока не будет стопроцентной ясности по этому вопросу, D66 не должна начинать этот процесс. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», – написал политик в соцсети X.