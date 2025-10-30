Как изменятся Нидерланды после парламентских выборов

Как изменятся Нидерланды после парламентских выборовВ стране появится самый пестрый за всю новейшую историю парламент
Впервые в истории Нидерландов премьер-министром страны может стать самый молодой политик и открытый гей (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), лидер леволиберальной партии D66 38-летний Роб Йеттен. На досрочных парламентских выборах его партия поделила первое место с правопопулистской Партией свободы Герта Вилдерса, набрав по 16,7% голосов избирателей, передает Нидерландская радиовещательная корпорация. Окончательные итоги голосования объявят 7 ноября.
В сравнении с предыдущим голосованием 2023 г. число депутатов Партии свободы в палате представителей упадет с 37 до 26 (из 150 мест в нижней палате), тогда как у D66, напротив, вырастет с 9 до 26 мест. Свои показатели также ухудшили партии, входящие в коалиционное правительство: Народная партия за свободу и демократию (VVD) может рассчитывать на 22 мандата, а Фермерско-гражданское движение (ВВВ) на 4 мандата. Сегодня они располагают 24 и 7 местами в парламенте соответственно.
Серьезно увеличат представительство правоцентристская партия «Христианско-демократический призыв» (CDA, рост с 5 мандатов до 18) и крайне правая JA21 (с 1 до 9). Итоги нынешнего голосования стали первыми в новейшей истории Нидерландов, когда ни одна партия не смогла получить 30 мандатов.
На митинге после выборов Йеттен назвал перед своими сторонниками итоги голосования в Нидерландах доказательством того, что в его стране и других государствах возможна победа над популизмом и крайне правыми: «Сегодня миллионы голландцев перевернули страницу и попрощались с политикой негатива и ненависти».
Во время парламентской кампании Йеттен делал акцент на решении жилищной проблемы в стране. Он выступал за сокращение бюрократической волокиты для строительных компаний, чтобы они могли обеспечить ежегодный ввод в Нидерландах 100 000 домов за счет перепрофилирования крупных зданий и сельхозугодий. Кроме того, он предложил создать в стране 10 новых городов и ежегодно выделять 2 млрд евро на стимулирование жилищного строительства. По данным нидерландского исследовательского бюро ABF, дефицит жилья в стране – свыше 400 000 единиц, или почти 5% жилищного фонда. По прогнозам правительства, к 2030 г. показатель может вырасти до 1 млн единиц.
В миграционной политике Йеттен предложил программу, по которой соискатели на получение убежища в Нидерландах могли подавать заявку за пределами ЕС, а также увеличить финансирование программ интеграции. Во внешней политике он за продолжение поддержки Украины. Его партия называет действия Израиля в Палестине геноцидом.
Вилдерс, наоборот, выступает за отказ от убежища иностранцам (что противоречит европейским договорам), депортацию всех украинских мужчин на родину, а также за приостановку помощи Киеву. Все крупные мейнстримные партии исключили коалиционное правительство с Вилдерсом. Но он не теряет надежды поучаствовать в этом процессе. «Партия свободы хочет взять на себя инициативу по формированию коалиции, если мы станем крупнейшей партией. Пока не будет стопроцентной ясности по этому вопросу, D66 не должна начинать этот процесс. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», – написал политик в соцсети X.
Изначально выборы в стране должны были состояться в 2027 г. Но в июне партия Вилдерса вышла из правящей коалиции, и кабинет во главе с независимым политиком Диком Схофом подал в отставку. Поводом стали разногласия вокруг миграционной политики: крайне правые настаивали на закрытии границы Нидерландов просителям убежища.
Победа D66 стала возможна за счет перетока к ним части электората, разочарованного работой предыдущей коалиции, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Егор Сергеев. По его словам, сейчас в Нидерландах почти нет политических сил, однозначно соответствующих запросам избирателей. Тут выгодно отличается Партия свободы, она в последние годы смогла сформировать стабильный электорат и эволюционировать из маргинальной в мейнстримную силу, замечает эксперт: «Снижение числа голосов, возможно, связано с уходом части ее сторонников к другим правым. Рядовые голландцы недовольны неспособностью политиков к компромиссам».
Партия свободы не удовлетворила запросы части общества на смену миграционной политики, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Но, продолжает эксперт, возможности у партии были ограничены из-за изоляции мейнстримными партиями. D66 сумела забрать голоса колеблющихся избирателей, с учетом их «размазанной» политической идентичности им будет относительно легко адаптироваться под другие повестки, что открывает возможность коалиции, допустил Камкин.
По мнению Сергеева, в условиях пестрого парламента процесс формирования правительства займет продолжительное время, а его роль будет исполнять технический кабинет. «Вероятность формирования кабинета Вилдерсом исключена. Теоретически к D66 могут примкнуть VVD и правоцентристская CDA», – полагает эксперт.
Новое голландское правительство продолжит политический вектор предыдущего кабинета на российском направлении, уверен Камкин: «Амстердам останется одним из важных доноров помощи Киеву и усилит политико-дипломатическое давление на Москву. В этом смысле партия D66 ничего нового в украинскую политику не внесет».