Как западные СМИ отреагировали на угрозу России возобновить ядерные испытания

Как западные СМИ отреагировали на угрозу России возобновить ядерные испытанияЖурналисты отмечают, что заявление Путина стало ответом на планы США
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности, участники обсудили заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Вашингтон активно модернизирует стратегические вооружения и провел учения с отработкой превентивного удара по России. Он предложил начать подготовку к возможным испытаниям на Новой Земле. Тогда Путин поручил собрать дополнительную информацию о планах США и представить предложения о целесообразности начала таких работ, подчеркнув, что Россия продолжает соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
«Ведомости» собрали реакции западных СМИ на поручение российского президента.
«Этот шаг последовал после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что поручил министерству войны «незамедлительно» начать ядерные испытания «на равных условиях» с другими странами.
США не проводили ядерных испытаний с 1992 г, Китай и Франция – с 1996-го, а Советский Союз – с 1990-го. Распоряжение Трампа вызвало резкую критику со стороны ученых-ядерщиков и экспертов по нераспространению [ядерного оружия], которые отметили, что подобные испытания не принесут Вашингтону ощутимой выгоды, а лишь укрепят позиции Москвы и Пекина».
«Путин заявил, что Россия всегда строго соблюдала свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но если США или любая другая ядерная держава проведет испытания, Москва поступит так же.
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил президенту, что с учетом недавних заявлений и действий Вашингтона «целесообразно немедленно подготовиться к полномасштабным ядерным испытаниям»».
«После того как министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов предложили начать подготовку к возобновлению испытаний в ответ на заявления президента США, Путин поручил чиновникам выяснить намерения Вашингтона и представить предложения по «возможному началу работ по ядерным испытаниям».
На прошлой неделе Трамп заявил, что поручает Пентагону начать испытания американского ядерного оружия «на равных условиях» с другими странами. Это заявление прозвучало вскоре после сообщений Москвы о проведении испытаний ядерного подводного дрона и крылатой ракеты с ядерным оснащением. Министр энергетики США Крис Райт уточнил, что, по его ожиданиям, испытания не будут включать использование боеголовок и ограничатся проверкой систем».
«Президент России Владимир Путин заявил, что страна изучит возможность проведения новых ядерных испытаний после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона возобновить ядерную программу.
Российский лидер поручил правительственным ведомствам «представить согласованные предложения по возможному началу работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что окончательных решений пока нет».
«Выступая на заседании Совета безопасности, Путин подтвердил, что Москва возобновит ядерные испытания только в том случае, если это сделают США. Однако он поручил министерствам обороны и иностранных дел, а также другим государственным органам проанализировать намерения Вашингтона и подготовить предложения по возобновлению испытаний».
«Владимир Путин назвал заявления Дональда Трампа, который пообещал, что США будут «проводить испытания, потому что другие проводят», «серьезным вопросом». При этом Трамп не уточнил, пойдут ли испытания с использованием ядерных зарядов, которых США не проводили с 1992 г.
Последнее ядерное испытание Москва провела в 1990 г., незадолго до распада СССР. Однако Россия, как и другие страны, регулярно проводит тесты безъядерных систем доставки – в частности, подводного дрона «Посейдон» и ракеты «Буревестник».