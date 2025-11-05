Как западные СМИ отреагировали на угрозу России возобновить ядерные испытания

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности, участники обсудили заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания.



Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Вашингтон активно модернизирует стратегические вооружения и провел учения с отработкой превентивного удара по России. Он предложил начать подготовку к возможным испытаниям на Новой Земле. Тогда Путин поручил собрать дополнительную информацию о планах США и представить предложения о целесообразности начала таких работ, подчеркнув, что Россия продолжает соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



«Ведомости» собрали реакции западных СМИ на поручение российского президента.