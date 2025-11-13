Лидер Казахстана приехал в Россию через неделю после поездки в США

Государственный визит в Россию – основное событие этого года для Казахстана, заявил Токаев. Стратегическое партнерство, союзничество – «не просто фигура речи», а суть сотрудничества, заявил он: «Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение». Торговый оборот между двумя странами в ближайшее время достигнет $30 млрд, что и было целью, отметил он. Кроме того, близко подписание соглашений, которые откроют путь «к реальному строительству АЭС» в Казахстане, сказал Токаев, но в целом речь идет не столько о строительстве АЭС, сколько о создании новой сферы компетенций.