Лидер Казахстана приехал в Россию через неделю после поездки в США

Лидер Казахстана приехал в Россию через неделю после поездки в СШАВладимир Путин принял в Кремле Касым-Жомарта Токаева
В Кремле 12 ноября прошли российско-казахстанские переговоры. После официальной церемонии встречи начались переговоры в узком составе. «У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно, и практика, жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах: Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга», – заявил Путин. Торговый оборот с Казахстаном за прошлый год был $28,7 млрд, за девять месяцев 2025 г. – $20 млрд.
В ближайшее время Путин и Токаев встретятся на форуме ОДКБ в Бишкеке, а затем на предновогодней встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Путин анонсировал меморандум по результатам визита Токаева. Президент сказал, что вечером они будут в Большом театре, где послушают деятелей искусств Казахстана: «На бытовом уровне все развивается еще со времен Советского Союза, когда мы были в составе единого государства».
Государственный визит в Россию – основное событие этого года для Казахстана, заявил Токаев. Стратегическое партнерство, союзничество – «не просто фигура речи», а суть сотрудничества, заявил он: «Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение». Торговый оборот между двумя странами в ближайшее время достигнет $30 млрд, что и было целью, отметил он. Кроме того, близко подписание соглашений, которые откроют путь «к реальному строительству АЭС» в Казахстане, сказал Токаев, но в целом речь идет не столько о строительстве АЭС, сколько о создании новой сферы компетенций.
Молодые люди не застали единого государства [СССР], но сейчас есть задача передать эстафету «знаний друг о друге», сказал Токаев. Президент Казахстана пригласил Путина посетить с государственным визитом Казахстан в 2026 г., на что тот ответил согласием (вероятно, визит будет по статусу официальным, потому что с государственным визитом Путин был в Казахстане в ноябре 2024 г.).
После встречи в узком составе прошли переговоры в расширенном составе. Со стороны российской делегации кроме представителей Кремля и правительства в делегации были главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, бизнесмены Олег Дерипаска и Андрей Гурьев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин и др. Затем Путин и Токаев приняли участие в режиме ВКС в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
По итогам переговоров главы государств подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В военной сфере подтвердили ключевую роль ОДКБ в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии и договорились углубить двустороннее сотрудничество, в том числе в области обеспечения международной информационной безопасности.
В экономике Астана и Москва согласились продолжить интеграционные процессы на евразийском пространстве через либерализацию торгового режима, развитие инфраструктуры и расширенное использование национальных валют во взаимных расчетах.
Кроме этого документ предполагает укрепление партнерства в добыче, транспортировке энергоресурсов, продуктов переработки и электроэнергии. Декларация включает и положения о сотрудничестве в сфере цифровизации госуправления, таможенного и налогового администрирования, а также в области критически важных сырьевых материалов.
Среди других подписанных документов – программа экономического сотрудничества до 2030 г. между правительствами двух стран, соглашение об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, соглашение об учреждении генконсульства России в Актау, меморандум о намерении по строительству школ в двух странах, план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров.
В заявлении для СМИ Путин отметил, что Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, реализуется около 70 совместных проектов. Развивается сотрудничество в энергетике: через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти, а российская нефть через Казахстан прокачивается в Азию, напомнил Путин.
Токаев в своем выступлении назвал Путина государственным деятелем «глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства». Особое внимание на переговорах уделили развитию промышленности, энергетики, транспорта, логистики и др., сказал Токаев.
Объем прямых инвестиций из России в экономику Казахстана превысил $27 млрд в 2024 г. Инвестиции же Казахстана в Россию за 15 лет составили $9 млрд. Отметил Токаев и сотрудничество в сфере энергетики. Ранее на форуме он заявил, что Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой АЭС.
Накануне вечером Путин с Токаевым провели двухчасовую встречу тет-а-тет в Кремле. Утром же 12 ноября Токаев приехал в Совет Федерации на встречу Валентиной Матвиенко. Там он сказал, что 11 ноября с Путиным обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международная ситуация. После этого Токаев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Токаев приехал в Москву через неделю после визита в США, поездка проходила 6–7 ноября. Президент Казахстана встречался с президентом США Дональдом Трампом. В ходе визита были подписаны коммерческие соглашения между Казахстаном и США более чем на $17 млрд. К слову, Трампа на этой встрече Токаев назвал «великим государственным деятелем, посланным свыше». Кроме того, Токаев вместе с коллегами принял участие в саммите «Центральная Азия – США» (формат C5+1). Саммит «Центральная Азия – Россия» проходил в Душанбе 9 октября.
Визит Токаева в Москву плановый и был обозначен задолго до саммита С5+1 в Вашингтоне, уверен завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, взаимодействие России и Казахстана носит традиционный характер и как минимум раз в год главы государств проводят двусторонние очные переговоры. «Действительно, международная нормативная база в двусторонних отношениях достаточно широкая. И за счет декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москва и Астана пытаются подчеркнуть углубление стратегической глубины в двустороннем сотрудничестве», – добавляет эксперт.
Российско-казахстанские переговоры прошли в русле многовекторной внешней политики Астаны, говорит политолог, специалист по Центральной Азии Марс Сариев: «Таким образом казахстанское руководство демонстрирует, что страна остается надежным партнером России, несмотря на недавнее участие в американском саммите». Правда, в этом контексте казахстанские власти осознают, что в возможной схватке за Центральную Азию между крупными державами Казахстан становится «выгодной невестой», подчеркивает он.