Бурятия и Иркутская область упразднили поселения

Бурятия и Иркутская область упразднили поселенияУже более трети субъектов Федерации полностью перешли на одноуровневую систему МСУ
Находящиеся на противоположных берегах Байкала Иркутская область и Бурятия полностью переходят на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Заксобрания регионов приняли соответствующие законопроекты в первом чтении 12 и 13 ноября соответственно. В обоих субъектах будет установлен длительный переходный период – до 2030 г., с учетом в том числе сроков истечения полномочий действующих глав районов, этапов формирования органов МСУ, их реорганизации, ликвидации, инвентаризации имущества и т. д.
Вместе с упразднением поселенческого уровня устанавливается новый порядок выборов глав муниципалитетов. Мэр Иркутска будет выбираться городской думой из числа представленных губернатором кандидатов. Аналогичный порядок может быть предусмотрен и для глав других округов (альтернативный вариант – муниципальные выборы). В одобренном народным хуралом (заксобранием) Бурятии законопроекте прописан порядок избрания первых глав вновь образованных муниципалитетов – они будут назначаться представительным органом МСУ из числа кандидатов, представленных главой республики. Избрание глав на муниципальных выборах в отличие от соседней Иркутской области в Бурятии не предусмотрено.
Законопроекты о переходе на одноуровневую систему МСУ в заксобрания вносились Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и правительством Бурятии. Председатель ассоциации, мэр Черемхова Вадим Семенов заявил, что одноуровневая система имеет ряд преимуществ, среди которых оптимизация бюджетных отношений, повышение эффективности управления финансами и улучшение управляемости территорией. По его словам, большинство мэров поддержали законопроект. Глава Бурятии Алексей Цыденов, отвечая в хурале на вопросы депутатов об упразднении поселений, среди плюсов новой системы назвал управляемость, оперативное решение вопросов граждан, наполнение бюджета и т. д.
Фракции КПРФ в региональных парламентах выступали против изменений, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы, бывший сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. «Кроме КПРФ, эти законопроекты поддерживают все партии, а мы категорически против изначально, еще когда эта тема обсуждалась в Государственной думе», – отметил он. Глава фракции ЛДПР в парламенте Бурятии Сергей Дорош сказал «Ведомостям», что пропустил заседание из-за командировки.
По состоянию на 1 октября полностью перешли на одноуровневую систему МСУ только 33 субъекта Федерации (более трети), сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). Таким образом, с учетом Иркутской области и Бурятии, где соответствующие законопроекты одобрены в первом чтении, к концу года таких регионов станет как минимум 35. По словам Диденко, большая часть регионов находится в так называемом «гибридном состоянии»: в части административно-территориальных образований сохраняется поселенческий уровень, а часть преобразована в муниципальные округа.
«В ряде «гибридных» субъектов примерно раз в год – как правило, под выборы, добавляются одноуровневые муниципалитеты небольшими темпами. Но, на мой взгляд, на данный момент пик отказа от двухуровневой системы пройден и 2025 год, кстати, не самый большой по приросту одноуровневых регионов», – уточнил Диденко.
По его мнению, в 2026 г. с учетом предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы и большого регионального избирательного цикла «довольно проблематично будет проводить преобразования». «Если еще какой-то массовый переход и будет, то, скорее всего, не раньше 2027 г.», – сказал депутат Госдумы. По его мнению, до конца 2025 г. также не стоит ждать прибавления субъектов с одноуровневой системой МСУ.
Отмена двух уровней МСУ становится все более распространенным явлением, несмотря на то, что федеральный закон формально не обязывает это делать, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, для губернаторов это стало и способом показать свою активность федеральным властям, и методом оптимизации самой управленческой системы через ее упрощение. «Более осторожно ведут себя республики, но и там процесс идет весьма заметным образом. Один уровень МСУ быстро становится управленческим стандартом в условиях усиления губернаторского контроля, помогая укрепить рычаги такого контроля», – сказал эксперт «Ведомостям».
22 сентября заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») сообщала «Ведомостям», что депутаты Госдумы обязаны продолжить работу по реформированию МСУ и внести отдельные законопроекты, которые обеспечат и финансовую самостоятельность муниципалитетов, и четкие разграничения полномочий.
Вопрос ликвидации поселений незадолго до этого на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций поднимал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Последний выступил резко против упразднения нижнего уровня МСУ, так как «должны [быть] люди (местные советы. – «Ведомости») рядом, которые видят эти болячки, чувствуют».