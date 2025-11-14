Бурятия и Иркутская область упразднили поселения

Отмена двух уровней МСУ становится все более распространенным явлением, несмотря на то, что федеральный закон формально не обязывает это делать, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, для губернаторов это стало и способом показать свою активность федеральным властям, и методом оптимизации самой управленческой системы через ее упрощение. «Более осторожно ведут себя республики, но и там процесс идет весьма заметным образом. Один уровень МСУ быстро становится управленческим стандартом в условиях усиления губернаторского контроля, помогая укрепить рычаги такого контроля», – сказал эксперт «Ведомостям».