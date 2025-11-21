О чем Путин говорил военным на командном пункте группировки «Запад»Это произошло на фоне обсуждения мирного плана по Украине, утечки о деталях которого появились в СМИ
Поздно вечером 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел внеочередной брифинг для журналистов. Он сообщил, что Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».
Там президент провел совещание с участием начальника Генштаба, командующих группировками «Юг» и «Запад». Путин получил доклады о ситуации в Константиновке, на краматорском направлении, вокруг Купянска и др. «Верховный главнокомандующий отметил, что ранее он провел аналогичное совещание 25 октября сего года», – добавил Песков. По его словам, все те задачи, которые ставились, «были выполнены».
Затем Кремль опубликовал видеозапись совещания.
На ней видно, что Путин также поднял вопрос об условиях для сдачи в плен солдат ВСУ. На это глава Генштаба Валерий Герасимов ответил, что многие военные «принимают такое решение», но большинство «под угрозой расстрела» не могут выполнить задачу. А руководство Украины никаких указаний на сей счет войскам не дает, добавил он.
«Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем, – отреагировал Путин. – Это никакое не политическое руководство». С марта 2024 г. это ОПС, которая «под предлогом войны с Россией удерживает власть с целью личного обогащения», добавил Путин. Вряд ли, отметил он, «люди, сидя на золотых горшках», думают о судьбе страны, а тем более о солдатах.
Но у России, повторил он, есть своя задача – достижение целей специальной военной операции.
Контекст обсуждения
Это прозвучало на фоне визита министра армии США Дэниела Дрисколла на Украину. В ходе поездки у него запланированы встречи с несколькими высокопоставленными чиновниками, в том числе с президентом страны Владимиром Зеленским. Дрисколл учился в университете вместе с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом, который стал в нынешней администрации одним из главных критиков американской помощи Украине.
О том, что условия возможной сделки по урегулированию украинского конфликта находятся в стадии проработки, заявил 20 ноября американский госсекретарь Марко Рубио в соцсетях: «Достижение продолжительного мира требует от обеих сторон [России и Украины] согласиться на сложные, но необходимые уступки. Поэтому мы продолжаем разрабатывать список потенциальных идей по завершению этого конфликта на основе мнений обеих сторон».
Агентство Reuters сообщило о неготовности стран Евросоюза поддержать формат сделки, включающий отказ Украины от территорий и ее обязательство по разоружению. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что любое соглашение должно включать в себя «поддержку европейцев и самой Украины».
Параметры сделки
С 19 ноября в ряде зарубежных изданий стали появляться статьи о подготовке Белым домом документа по завершению конфликта, состоящего из 28 условий. Первым о нем написало издание Axios. По данным этого портала, договоренности делятся на четыре блока: мирное урегулирование, гарантии безопасности (без уточнений, для кого именно), безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.
Издание также привело слова неназванного украинского чиновника: в Киеве знают, что «американцы работают над чем-то». Источник, ознакомленный с ходом обсуждений относительно возможных вариантов урегулирования, сообщил «Ведомостям», что Украина не участвует в процессе напрямую.
В статье Axios также приводились слова спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что основные условия должны быть основаны на принципах, согласованных в ходе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Цель, по словам Дмитриева, – создать документ, который может быть представлен этим лидерам на следующей встрече.
Отставка после сделки?
Что касается вероятных подробностей содержания документа, то их первым сообщил в соцсести Х старший корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. По его словам, в нем предусматривается отказ Украины от Донбасса и конкретных видов вооружений, а также ее согласие с сокращением личного состава вооруженных сил до 40–50% от нынешнего уровня.
По-другому эти условия трактовали источники британской газеты The Telegraph. Например, они сообщили, что обсуждаемые условия хоть и подразумевают отказ Украины от Донбасса, но в виде договора о сдаче этой территории в аренду. Если говорить о конкретных вооружениях, то The Telegraph относит к этому отказ от дальнобойных ракет, а также прекращение американской военной поддержки в целом.
Украина должна будет утвердить статус русского языка как официального и вернуть статус Русской православной церкви на тех территориях, которые с 2022 г. по Конституции входят в состав России. При этом Киеву будет позволено вести переговоры о гарантиях безопасности.
А 20 ноября агентство Bloomberg сообщило, что документ якобы предусматривает снятие санкций с России и приостановку расследований, связанных с конфликтом.
Позиция экспертов
Информация о разработке нового мирного предложения по Украине в западных СМИ может быть элементом торга со стороны администрации Белого дома, полагает политолог Александр Немцев. Контуры предполагаемого документа были оговорены еще во время переговоров президентов России и США в Анкоридже в августе, но с тех пор его реализация так и не сдвинулась с мертвой точки, продолжает эксперт. «Но после громкого коррупционного скандала на Украине Вашингтон с помощью информационных вбросов предпринимает попытку шантажа руководства в Киеве. Американской администрации, вероятно, важно продемонстрировать внешнеполитический успех Трампа на украинском треке», – говорит эксперт.
Теоретически Киев будет готов сесть за стол переговоров, если украинская армия и государство окажутся в критической ситуации, как это было в преддверии запуска минского процесса в 2014 г., отмечает Немцев.
По мнению политолога, российская сторона по территориальному вопросу максимум готова будет говорить о «коррекции» приграничных территорий.
Публикации в западных СМИ могут намеренно быть призваны напустить туман интриги вокруг урегулирования украинского кризиса, допускает программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. Но, как отмечает Барабанов, Киев пока не согласился сесть за стол переговоров. Тиражируемый сейчас в СМИ проект явно противоречит его позиции, а продолжающийся коррупционный скандал на Украине лишь еще больше отталкивает ее элиты от мирного соглашения, иначе помимо обвинений в финансовых махинациях они в глазах общественности рискуют получить еще и ярлык национальных предателей, считает аналитик.