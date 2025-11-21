О чем Путин говорил военным на командном пункте группировки «Запад»

Информация о разработке нового мирного предложения по Украине в западных СМИ может быть элементом торга со стороны администрации Белого дома, полагает политолог Александр Немцев. Контуры предполагаемого документа были оговорены еще во время переговоров президентов России и США в Анкоридже в августе, но с тех пор его реализация так и не сдвинулась с мертвой точки, продолжает эксперт. «Но после громкого коррупционного скандала на Украине Вашингтон с помощью информационных вбросов предпринимает попытку шантажа руководства в Киеве. Американской администрации, вероятно, важно продемонстрировать внешнеполитический успех Трампа на украинском треке», – говорит эксперт.