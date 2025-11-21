Европейские лидеры проведут экстренную встречу на G20 по плану США по Украине

По данным издания, европейские столицы «охватила тревога» после сообщений о давлении Вашингтона на Киев. Стало известно, что Белый дом настаивает на принятии 28-пунктного плана, который требует от Украины значительных территориальных уступок Москве и отказа от вступления в НАТО.