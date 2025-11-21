Европейские лидеры проведут экстренную встречу на G20 по плану США по Украине

Европейские лидеры проведут экстренную встречу на G20 по плану США по УкраинеВ ЕС обеспокоены «давлением» Вашингтона на Киев
Европейские лидеры планируют 22 ноября провести экстренное совещание на саммите «большой двадцатки» (G20) в ЮАР для обсуждения мирного плана США по Украине, пишет Financial Times.
По данным издания, европейские столицы «охватила тревога» после сообщений о давлении Вашингтона на Киев. Стало известно, что Белый дом настаивает на принятии 28-пунктного плана, который требует от Украины значительных территориальных уступок Москве и отказа от вступления в НАТО.
FT сообщает, что план, подготовленный помощниками президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, застал ЕС врасплох – европейские правительства не были проинформированы о деталях и теперь срочно пытаются согласовать общую позицию. Представители нескольких стран признались, что документ «выглядит как фактическая капитуляция» Киева.
Ситуацию усложняет то, что лидеры Франции, Германии, Италии и Великобритании находятся в Южной Африке на саммите G20 и не могли провести полноценные консультации 21 ноября. По данным FT, европейские делегации договорились собраться на экстренную встречу, чтобы выработать реакцию на действия США.
Bloomberg отмечал, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные на 22 ноября мероприятия, чтобы провести телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения плана. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб также присоединятся к разговору, отметили два европейских источника.
Еврокомиссия и Европейский совет сообщили, что не получали официальных предложений от Вашингтона.
Ранее Bild писал, что Германия выражает недовольство планом Трампа по урегулированию украинского кризиса, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации.
Зеленский косвенно подтвердил, что у него есть неделя на согласование мирного плана США. Он сказал, что Украину ожидает «трудная» неделя переговоров, беседуя с фракцией «Слуга народа».