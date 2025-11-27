Как на переговоры с США может повлиять утечка «разговора» Уиткоффа и Ушакова

В тех же самых материалах агентства содержатся подробности еще одного разговора, который якобы состоялся у Ушакова уже с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября. Тот сказал, что после своего визита в США поехал в Саудовскую Аравию, и в стенограмме фигурирует обсуждение некоей «бумаги», которую Дмитриев планировал передать американцам. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, максимально близко к ней», – говорит он.