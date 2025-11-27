Как на переговоры с США может повлиять утечка «разговора» Уиткоффа и Ушакова

Как на переговоры с США может повлиять утечка «разговора» Уиткоффа и УшаковаЭто может быть попыткой их саботажа или подрыва авторитета спецпосланника Трампа
Беседы со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом случаются довольно часто, но их суть носит закрытый характер, а утечки в СМИ этих разговоров «никуда не годятся», сказал помощник президента России Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Таким образом он прокомментировал ВГТРК материалы агентства Bloomberg, опубликованные в ночь на 26 ноября, в которых пересказано якобы содержание «телефонного разговора» Ушакова с Уиткоффом. Утверждается, что он состоялся 14 октября, за два дня до телефонного разговора президентов России и США. «Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», – отметил Ушаков.
Позже помощник Путина признался в разговоре с газетой «Коммерсантъ», что частично их с Уиткоффом общение шло и по незащищенной связи, в том числе через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta
В тех же самых материалах агентства содержатся подробности еще одного разговора, который якобы состоялся у Ушакова уже с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября. Тот сказал, что после своего визита в США поехал в Саудовскую Аравию, и в стенограмме фигурирует обсуждение некоей «бумаги», которую Дмитриев планировал передать американцам. «Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, максимально близко к ней», – говорит он.
Многие трактовали эти слова таким образом, что речь в этом фрагменте шла про проект мирного плана, обсуждение которого сейчас ведется между дипломатами США и Украиной. Дмитриев назвал в соцсети X «фейком» публикацию, в которой приводится его разговор с Ушаковым. Последний, в свою очередь, сказал журналисту Павлу Зарубину: «Я с любым человеком могу по телефону поговорить. И с Дмитриевым. Почему интересует мой разговор с Дмитриевым?» Позже Ушаков заявил, что «некоторые эти утечки носят фейковый характер».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, связал появившиеся в прессе утечки хода переговоров с попытками сорвать дипломатический процесс.
В американских СМИ значительно большее внимание приковано к предположительному разговору между Ушаковым и Уиткоффом, содержавшему, по утверждению журналистов, рекомендации со стороны спецпосланника Трампа о том, как российской стороне стоит вести диалог с президентом США. Уиткофф предложил провести телефонный разговор между Трампом и Путиным до визита в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского 17 октября (так в итоге и случилось: общение лидеров России и США состоялось 16 октября. – «Ведомости»). Уиткофф также якобы советовал Ушакову, чтобы Путин поздравил Трампа с успешным дипломатическим урегулированием конфликта в Газе.
Ушаков анонсировал, что Кремль ожидает в течение первой декабрьской недели визита Уиткоффа в Россию вместе с другими представителями администрации США.
Фигура Уиткоффа как переговорщика неоднократно становилась и ранее объектом критики не только со стороны противников Трампа, но и даже со стороны его союзников. А после резонансной статьи в Bloomberg, например, конгрессмен Дон Бэкон, который входит в число наиболее ярых сторонников Украины среди республиканцев, на своей личной странице в соцсети X написал, что Уиткоффу нельзя доверять переговорный процесс. Парламентарий также считает, что спецпосланник Трампа «полностью» благоволит России.
Трамп, в свою очередь, в ходе пресс-конференции выступил в защиту Уиткоффа, назвав тот диалог с Ушаковым «стандартным» для переговоров. Также Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что он «с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении этого конфликта будет заключено окончательно или на завершающей стадии. В офисе Зеленского при этом хотели устроить визит украинского лидера в Белый дом для финализации мирного плана 27 ноября, в День благодарения в США. Трамп также рассказал журналистам о том, что в проекте мирного плана после его обсуждения с Украиной осталось 22 пункта из 28.
Кроме того, 26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Путину Минск в качестве площадки для дальнейших переговоров по Украине. Венгерские СМИ в это же время пишут о наличии планов у премьер-министра Виктора Орбана посетить 28 ноября Россию (именно Будапешт был выбран ранее Трампом и Путиным для их второй возможной встречи в 2025 г.).
Мнения экспертов
Слив «разговоров» в СМИ был направлен на то, чтобы сбить настрой команды Трампа на конструктивные переговоры с Россией, полагает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По мнению эксперта, демонстрация «безуспешности» дипломатических порывов Трампа – одна из основных задач его внутриполитических противников в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г. И несмотря на публичные попытки президента США защитить свою команду от нападок, Трамп, по мнению Судакова, может пойти на определенный компромисс с внешнеполитическими ястребами.
Новый скандал в целом может только скорректировать переговорный процесс на короткое время, но не перечеркнуть вовсе, считает аналитик. «Отношения Москвы и Вашингтона слишком важны, чтобы их судьба зависела исключительно от динамики переговоров на украинском направлении. В обеих странах это понимают», – говорит Судаков.
Поспособствовать утечкам переговоров в прессу могла либо сама команда Трампа для оценки реакции общественности на их содержание, либо же отдельные представители Белого дома, которые заинтересованы в усилении давления на Россию, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, также прослеживаются новые попытки дискредитировать Уиткоффа. Но при этом Кошкин сомневается, что его позиции от этого пострадают. «Трамп ему пока доверяет. А Москва, возможно, делает свои выводы о предполагаемой срежиссированности «травли» спецпосланника. Поэтому Россия настаивает на встрече с Уиткоффом для выяснения всех обстоятельств», – резюмировал американист.